Vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: Có dấu hiệu hoạt động không đúng quy định

Liên quan vụ cháy xe khách biển số 50E - 447.02 làm 7 người tử vong vào rạng sáng 21.7 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM.

Xe có dấu hiệu hoạt động không đúng quy định

Theo đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Xây dựng TP.HCM đã giao Phòng Kiểm tra chuyên ngành phối hợp với Phòng Quản lý vận tải xác minh thông tin liên quan về phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải có liên quan.

Cụ thể, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải N.L đăng ký lần đầu vào ngày 20.11.2025, có trụ sở chính tại đường Nguyễn Phúc Chu (phường Tân Sơn, TP.HCM). Người đại diện theo pháp luật là ông N.T.V, địa điểm đăng ký kinh doanh trên đường Lê Duẩn (phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) và địa chỉ trên đường Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TP.HCM).



Phần đầu xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn ẢNH: LÊ LÂM

Công ty N.L đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép vào ngày 30.12.2025 (cấp lần thứ 2), có giá trị không thời hạn, kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ô tô: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

Tính đến ngày 21.7.2026, Sở Xây dựng cấp phù hiệu cho 7 xe (4 xe hợp đồng, 2 xe tuyến cố định, 1 xe trung chuyển) thuộc đơn vị, tất cả các phương tiện đều là xe mới được sản xuất năm 2026. Trong đó, có 2 xe tuyến cố định khai thác tuyến từ TP.HCM đi tỉnh Khánh Hòa (Bến xe Miền Đông mới - Bến xe Ninh Thuận) và ngược lại.

Về thông tin kiểm định liên quan đến tai nạn biển số 50E - 447.02, Sở Xây dựng cho biết xe đăng kiểm từ ngày 28.1.2026 và hết hạn đăng kiểm vào 27.1.2028. Số người cho phép chở (chỗ nằm) là 24 người (không tính chỗ người lái xe). Xe được sản xuất năm 2026 và niên hạn sử dụng đến năm 2046.

Theo Sở Xây dựng, thông tin về hoạt động của xe 50E - 447.02: Xe xuất phát lúc 22 giờ ngày 20.7 tại Chi nhánh Văn phòng Công ty N.L trên đường Lê Duẩn (phường Bảo An, Khánh Hòa) và dự kiến trả khách tại Chi nhánh Văn phòng công ty ở đường Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TP.HCM).

Hoạt động này không phù hợp với quy định tại điểm b khoản 4 điều 7 của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Lái xe không được đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện… nên có dấu hiệu của hoạt động không đúng quy định tại điểm b khoản 7 điều 7 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18.12.2024 của Chính phủ.

Kiểm tra đột xuất Công ty N.L

Liên quan vụ tai nạn cháy xe khách, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành Quyết định số 2267/QĐ-SXD-KTCN ngày 22.7.2026 về kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải N.L.

Theo Sở Xây dựng, doanh nghiệp này chưa được thanh tra, kiểm tra về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do mới thành lập. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp lần đầu ngày 10.12.2025 và cấp lần thứ hai ngày 30.12.2025.

Đơn vị này cho biết trước đó đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-SXD-KTCN ngày 6.4.2026 về kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực do đơn vị phụ trách năm 2026. Kế hoạch này gồm nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 38 đơn vị kinh doanh vận tải.

Ngoài kiểm tra theo kế hoạch, Sở Xây dựng cũng đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 2 đơn vị khác.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út (áo trắng) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn vào sáng 21.7 ẢNH: LÊ LÂM

Thông qua công tác kiểm tra, trong năm 2025, Sở Xây dựng đã xử phạt vi phạm hành chính 438 triệu đồng đối với 12 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải của 8 đơn vị và thu hồi 5.760 phù hiệu phương tiện vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tiếp tục xử phạt 279 triệu đồng đối với 9 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải của 2 đơn vị và thu hồi 1.090 phù hiệu phương tiện.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Xây dựng ban hành 7 quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với 241 đơn vị không hoạt động từ 6 tháng trở lên; 2 quyết định thu hồi giấy phép đối với 2 đơn vị cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh; và 1 quyết định thu hồi giấy phép đối với 1 đơn vị không đăng ký thuế, không khai thuế theo quy định của pháp luật.