Cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong: Xe 24 giường, chở 37 khách

Liên quan đến vụ cháy xe khách biển số 50E-447.02 làm 7 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 21.7 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), theo dữ liệu đăng kiểm, xe khách do Công ty TNHH thương mại - dịch vụ vận tải N.L đứng tên chủ sở hữu, địa chỉ tại phường Tân Sơn (TP.HCM).

Hiện trường vụ cháy cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Theo xác minh, xe khách 50E-447.02 là loại ô tô khách giường nằm 24 chỗ, đăng ký lần đầu ngày 28.1.2026, có thời hạn kiểm định đến ngày 27.1.2028.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 22 giờ ngày 20.7, tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách giường nằm 50E - 447.02 chở 37 hành khách cùng 1 phụ xe lưu thông từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21.7, khi lưu thông đến Km1839 quốc lộ 1 (qua xã Hưng Thịnh, Đồng Nai), do tài xế buồn ngủ và đánh lái tránh phương tiện phía trước, xe đã va chạm vào ta luy chắn bên phải đường.

Chiếc xe gần như cháy rụi phần đầu ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Sau cú va chạm, khu vực gầm xe gần bình nhiên liệu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe.

Tài xế buồn ngủ dẫn đến tai nạn cháy xe khách

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 Công an thành phố Đồng Nai đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu người bị nạn. Đến 2 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út (áo trắng) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn vào sáng 21.7 ẢNH: LÊ LÂM

Cháy xe khách 7 người tử vong: Công an Đồng Nai thông tin vụ việc

Do lửa cháy ở phần đầu, nơi cửa lên xuống, đồng thời bùng phát nhanh nên việc giải cứu hành khách gặp nhiều bất lợi. Hậu quả có 7 hành khách tử vong, 5 hành khách bị thương.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy xe khách được xác định do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm, phát sinh cháy tại khu vực gầm xe.