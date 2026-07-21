Cháy xe khách 7 người tử vong, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai thăm hỏi nạn nhân

Trong sáng 21.7, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã đến hiện trường vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, đồng thời gặp các nạn nhân gặp nạn thăm hỏi, động viên; đồng thời chia buồn với người nhà có người thân tử vong.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai thăm hỏi, động viên nạn nhân đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom

ẢNH: LÊ LÂM

Theo báo cáo của Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom, vào lúc 2 giờ 56 phút ngày 21.7, trung tâm tiếp nhận cấp cứu 6 ca do tai nạn giao thông cháy xe khách trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh (Đồng Nai).

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai cùng đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai (trái), chia buồn với gia đình có người tử vong ẢNH: LÊ LÂM

Sau khi tiếp nhận và cấp cứu ban đầu, Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom đã chuyển 2 ca lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, chuyển 3 ca lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất để tiếp tục điều trị, còn lại 1 trường hợp đang điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai tại hiện trường vụ tai nạn cháy xe khách

ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài các ca cấp cứu trên, Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom cũng tiếp 7 ca tử vong đưa vào nhà xác, đang chờ nhận dạng. Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom chưa nắm danh sách 7 ca tử vong.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ ngày 21.7 trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã ba Sông Thao, thuộc xã Hưng Thịnh (Đồng Nai) xảy ra vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: LÊ LÂM

Kinh hoàng cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm loại 24 chỗ BKS 50E - 447.02 do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ Lâm Đồng đi TP.HCM. Khi đến địa điểm trên, xe khách lao vào lan can lề đường, sau đó bốc cháy.

Lúc này, tài xế mở cửa và đưa một số hành khách xuống xe kịp thời. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nhiều hành khách phía sau không thể thoát ra ngoài, dẫn đến bị thương và tử vong.

Một đoạn lan can lề đường bị xe khách tông hư hại ẢNH: LÊ LÂM

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện nồng độ cồn đối với tài xế xe khách, kiểm tra chất ma túy cũng cho kết quả âm tính. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe buồn ngủ lao vào dải phân cách sát lề dẫn đến xe khách phát cháy.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai điều tra, làm rõ.



