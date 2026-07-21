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Thời sự

7 người tử vong trong vụ xe khách trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai

Lê Lâm - Hoàng Giáp
Đang lưu thông trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai, xe khách 24 chỗ bất ngờ tông lao vào lan can lề đường sau đó bốc cháy. Vụ việc khiến 7 người tử vong.

Vụ cháy xe khách xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 21.7 trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã ba Sông Thao, thuộc xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai.

7 người tử vong trong vụ xe khách trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: H.K

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách loại 24 chỗ BKS 50E - 447.02 do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ Lâm Đồng đi TP.HCM. Khi đến địa điểm trên, xe khách lao vào lan can lề đường, sau đó xe bốc cháy.

7 người tử vong trong vụ xe khách trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai- Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy xe khách

ẢNH: H.K

Lúc này, tài xế mở cửa và đưa một số hành khách xuống xe. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nhiều hành khách phía sau không thể thoát ra ngoài, dẫn đến bị thương và tử vong.

7 người tử vong trong vụ xe khách trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai- Ảnh 3.

Chiếc xe bị lửa thiêu rụi trơ khung

ẢNH: H.K

7 người tử vong trong vụ xe khách trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai- Ảnh 4.

Vụ cháy xe khiến 7 hành khách chết

ẢNH: H.K

Vụ việc khiến 7 người chết, 5 người bị thương, số người đi trên xe chưa xác định.

Hiện vụ việc đang cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai điều tra làm rõ.

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