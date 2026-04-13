Xe ben chở đá lật đè chết nữ tài xế ô tô con ở Đồng Nai

Lê Lâm
13/04/2026 19:46 GMT+7

Sau khi xảy ra va chạm giữa hai ô tô, xe con văng xuống ven đường rồi bị xe ben chở đá lật đè chết nữ tài xế.

Vụ xe ben chở đá lật đè chết nữ tài xế ô tô con xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13.4 trên đường Bùng Binh, thuộc phường Trảng Dài (trước là xã Thiện Tân, tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường vụ xe ben chở đá lật đè chết nữ tài xế ô tô con

Hiện trường vụ xe ben chở đá lật đè chết nữ tài xế ô tô con

ẢNH: LÊ LÂM

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe ben mang biển số Đồng Nai chở đá lưu thông trên đường Bùng Binh theo hướng từ đường tỉnh 768. Khi cách đường tỉnh 786 khoảng 500 mét thì xảy ra va chạm với ô tô con do người phụ nữ 64 tuổi cầm lái chạy cùng chiều.

Sau khi xảy ra va chạm, cả hai xe đều văng xuống ven đường và xe ben chở đá lật ngang đè lên ô tô con.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều xe cứu hộ đến hiện trường để cẩu xe ben lên, cứu nữ tài xế ô tô con đưa ra ngoài đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Khu vực xã Thiện Tân cũ có nhiều mỏ đá đang khai thác, hằng ngày lượng xe ben chuyên chở vật liệu lưu thông rất nhiều qua đây.

Nguyên nhân vụ tai nạn xe ben chở đá lật đè chết nữ tài xế ô tô con đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tài xế xe tải bị đá vùi lấp tử vong trong mỏ đá ở Quảng Ngãi

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá Thượng Hòa (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) khiến một tài xế xe tải bị đá vùi lấp tử vong.

