Ô tô bị kẹt trên đường ray buộc đoàn tàu phải dừng khẩn cấp

Ngày 8.12, thông tin từ Đội CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã lập biên bản xử phạt hành chính nữ tài xế H.T.H (ngụ tỉnh Nghệ An) 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, vì hành vi đi vào đường có biển báo cấm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một xe ô tô con khi băng qua đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) thì bị mắc kẹt trên đường ray, không thể tiếp tục di chuyển.

Xe ô tô bị mắc kẹt trên đường ray ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Phát hiện được một đoàn tàu hỏa đang lao đến, nữ tài xế này cùng một người dân địa phương chạy xe máy ngang qua đã dùng áo mưa đang mặc trên người ra hiệu cho lái tàu biết có vật cản trên đường ray. Nhờ phát hiện kịp thời nên tài xế tàu hỏa là anh Đỗ Trung Kiên đã hãm phanh dừng tàu khẩn cấp, tránh được tai nạn.

Video ghi lại thời điểm ô tô bị mắc kẹt trên đường ray



Sau khi đoạn video ghi lại sự việc trên lan truyền trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an Nghệ An đã chỉ đạo Đội CSGT Diễn Châu xác minh và kết quả đã tìm ra nữ tài xế lái chiếc ô tô trên. Lực lượng chức năng xác định lối đi này do người dân tự mở, có biển cấm ô tô và biển cảnh báo.

Tại cơ quan công an, nữ tài xế này khai nhận khi lái xe băng qua đường ray, một bánh xe ô tô bất ngờ trật xuống đường ray, khiến xe bị mắc kẹt, không thể di chuyển.