Thời sự

Tài xế xe tải bị đá vùi lấp tử vong trong mỏ đá ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
11/10/2025 08:59 GMT+7

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá Thượng Hòa (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) khiến một tài xế xe tải bị đá vùi lấp tử vong.

Sáng 11.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại mỏ đá Thượng Hòa, một tài xế xe tải bị đá vùi lấp tử vong.

Tài xế xe tải bị đá vùi lấp tử vong trong mỏ đá ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Mỏ đá Thượng Hòa, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

ẢNH: HẢI PHONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 10.10, ông Phan Viết Thọ (50 tuổi, ở TP.Đà Nẵng), tài xế của Công ty Khởi Phát, điều khiển xe tải BS 43C - 066.14 vào mỏ đá Thượng Hòa (xã Vạn Tường) để nhận đá chở đi công trình.

Trong lúc dừng xe, ông Thọ được cho là leo vào thùng xe tải. Cùng lúc này, tài xế điều khiển xe máy xúc đang làm việc trong mỏ đổ đá lên thùng xe nhưng không phát hiện ông Thọ ở bên trong, khiến ông bị đá vùi lấp.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, những người làm việc trong mỏ mới phát hiện vụ việc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (TP.Đà Nẵng), nhưng tử vong sau đó.

Tài xế xe tải bị đá vùi lấp tử vong trong mỏ đá ở Quảng Ngãi

Vào khoảng 21 giờ 34 ngày 10.10, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận thông tin từ ông Trần Đình Cường, Giám đốc Công ty APH Hà Nội (đơn vị đang hoạt động tại khu vực mỏ), về vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

"Sáng nay (11.10), Công an xã cùng tổ công tác tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn," ông Ung Đình Hiền thông tin thêm.

tử vong tài xế mỏ đá Quảng Ngãi Tai nạn lao động
