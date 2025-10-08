Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sợ trễ giờ, tài xế xe buýt đi kiểu 'nửa vời' bị CSGT phạt 7 triệu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
08/10/2025 07:30 GMT+7

Sợ trễ giờ, tài xế xe buýt đi kiểu 'nửa vời' - nửa xe dưới lòng đường, nửa còn lại leo lên vỉa hè đã bị CSGT lập biên bản phạt 7 triệu.

Tối 7.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT An Sương vừa lập biên bản phạt tài xế xe buýt đi kiểu "nửa vời" gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo đó, thông qua các trang mạng xã hội, Đội CSGT An Sương ghi nhận hình ảnh phản ánh về một xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa có hành vi đi lên vỉa hè để vượt dòng xe đang di chuyển chậm.

Sau khi xác minh, Đội CSGT An Sương đã mời tài xế liên quan đến trụ sở đơn vị để làm việc và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Sợ trễ giờ, tài xế xe buýt đi kiểu 'nửa vời' bị CSGT phạt 7 triệu - Ảnh 1.

Buổi trưa bị người đi đường quay clip, ngay buổi chiều CSGT đã mời tài xế đến làm việc

ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, người điều khiển xe buýt biển số 51B - 309.xx tuyến An Sương - Hậu Nghĩa bị phản ánh trên mạng xã hội là ông N.V.B (47 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tài xế xe buýt đi kiểu lạ bị CSGT phạt 7 triệu

Tài xế xe buýt cho biết, khoảng 12 giờ 45 ngày 7.10, ông điều khiển xe buýt nói trên lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn. Khi đến gần giao lộ với đường vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ, do đường đông, sợ trễ giờ nên ông đã điều khiển xe buýt đi nửa xe dưới lòng đường, nửa xe trên lề để vượt các xe khác.

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe buýt về hành vi "điều khiển xe ô tô đi trên vỉa hè". Với hành vi nói trên, ông B. sẽ bị phạt với mức tiền phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng (mức trung bình 7 triệu) và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo CSGT, hành vi điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè không chỉ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, mà còn gây nguy hiểm cho người đi bộ, hư hỏng hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đặc biệt, với phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe buýt, hành vi này càng gây mất hình ảnh, uy tín của ngành vận tải và làm giảm niềm tin của người dân.

Đội CSGT An Sương khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ: đi đúng phần đường, làn đường quy định. Không đi trên vỉa hè, không lấn chiếm vỉa hè dù trong trường hợp ùn ứ giao thông. Người dân cần chấp hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là các phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân có thể cung cấp hình ảnh, video về trang Zalo "Phòng CSGT Công an Tp Hồ Chí Minh" hoặc đường dây nóng của Phòng CSGT: 0326.08.08.08, CSGT sẽ tiếp nhận và xử lý theo quy định.

