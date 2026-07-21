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Thời sự

Cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong: Nguyên nhân do đâu?

Lê Lâm - Hoàng Giáp
Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ vụ cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong, là do lái xe buồn ngủ lao vào dải phân cách sát lề.

Liên quan đến vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong xảy ra trên quốc lộ 1 (thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai) vào rạng sáng 21.7, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe buồn ngủ lao vào dải phân cách sát lề.

Cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong: Nguyên nhân do đâu?- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy xe khách

ẢNH: H.K

Cũng theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách thì không phát hiện, kiểm tra chất ma túy cũng cho kết quả âm tính.

Hiện các cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kinh hoàng cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ ngày 21.7 trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã ba Sông Thao, thuộc xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai) đã xảy ra một vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô khách loại 24 chỗ BKS 50E - 447.02 do Trần Thanh Hải (41 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ Lâm Đồng đi TP.HCM. Khi đến địa điểm trên thì xe khách lao vào lan can lề đường, sau đó bốc cháy.

Lúc này, tài xế mở cửa và đưa một số hành khách xuống xe kịp thời. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nhiều hành khách phía sau không thể thoát ra ngoài, dẫn đến bị thương và tử vong.

Hậu quả có 7 người tử vong, 5 người bị thương.

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Đang lưu thông trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai, xe khách 24 chỗ bất ngờ tông lao vào lan can lề đường sau đó bốc cháy. Vụ việc khiến 7 người tử vong.

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