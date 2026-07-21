Cháy xe khách 7 người tử vong: Công an Đồng Nai thông tin vụ việc

Trưa 21.7, Công an thành phố Đồng Nai thông tin về vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1 qua địa bàn Đồng Nai.

Xe khách giường nằm tông vào ta luy chắn bên phải đường, sau đó bốc cháy ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 20.7, tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách giường nằm BKS 50E - 447.02 chở 37 hành khách cùng 1 phụ xe lưu thông từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21.7, khi lưu thông đến Km1839 quốc lộ 1 (qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai), do tài xế buồn ngủ và đánh lái tránh phương tiện phía trước, xe đã va chạm vào ta luy chắn bên phải đường.

Sau cú va chạm, khu vực gầm xe gần bình nhiên liệu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Kinh hoàng cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 Công an thành phố Đồng Nai điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu người bị nạn. Đến 2 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 5 người bị thương, chiếc xe khách bị cháy hoàn toàn.

Đám cháy bốc lên phần đầu xe, nơi cửa lên xuống khiến việc thoát khỏi xe gặp nhiều trở ngại, dẫn đến số người tử vong cao ẢNH: H.K

Theo Công an thành phố Đồng Nai, kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.