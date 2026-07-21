Vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: Anh em ruột bị bỏng được chuyển lên TP.HCM

Ngày 21.7, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết đã tiếp nhận 2 bệnh nhi là anh em ruột bị bỏng trong vụ cháy xe khách ở Đồng Nai.

Theo đó, bé trai N.T.Tr (7 tuổi, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) được chuyển đến bệnh viện vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 2 giờ 30 phút sáng, gia đình bé gồm cha, mẹ, bé và em gái đi xe khách từ Phan Rang về Đồng Nai sau khi thăm quê nội.

Khi lưu thông trên quốc lộ 1 (đoạn gần ngã ba Sông Thao, thuộc xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai), xe khách bất ngờ bốc cháy. Tài xế dừng xe, hô hoán hành khách thoát ra ngoài. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bé được mẹ ôm chặt, trong khi người cha tìm cách đưa các con ra ngoài.

Sau đó, cha mẹ được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai), còn 2 anh em được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sơ cứu, truyền dịch, kháng sinh và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh nhi N.T.Tr bị bỏng độ I - II 50% diện tích cơ thể ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

"Khi nhập viện, bé Tr. có mạch 140 lần/phút, nhịp thở 35 lần/phút, huyết áp không đo được, ô xy máu 98% khi thở khí trời, lơ mơ… Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị bỏng độ I - II nhiều vị trí với diện tích khoảng 50% cơ thể, kèm sốc bỏng", bác sĩ Phương nói.

Bệnh nhi được thở ô xy qua mặt nạ, truyền dịch chống sốc, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau và các biện pháp hồi sức tích cực. Hiện tình trạng sốc đã được kiểm soát, sức khỏe tạm ổn định.

Theo bác sĩ Phương, dù bé có nguy cơ bỏng đường hô hấp nhưng mức độ không nặng. Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy nồng độ khí độc trong máu không tăng cao, nhiều khả năng bệnh nhi đã được đưa ra khỏi xe sớm nên không hít phải nhiều khói độc. Khi tình trạng ổn định hơn, bé sẽ được chuyển đến Khoa Bỏng - tạo hình để tiếp tục điều trị.

Trường hợp thứ hai là N.N.T.D (nữ, 2 tuổi), em ruột của bé Tr. Bệnh nhi có cùng hoàn cảnh tai nạn nhưng chỉ bị bỏng độ I - II khoảng 10% diện tích cơ thể.

Tuy nhiên, bác sĩ nhận định bé có dấu hiệu nghi ngờ bỏng đường hô hấp do thở nhanh. Mặc dù xét nghiệm ban đầu chưa ghi nhận nồng độ khí độc trong máu tăng cao, bệnh nhi vẫn được theo dõi sát và dự kiến nội soi đường hô hấp trong chiều 21.7 để đánh giá tổn thương.

Hiện bé D. đang được truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc giảm đau và theo dõi tích cực. Do diện tích bỏng không lớn nên bệnh nhi không rơi vào sốc bỏng như người anh.

Bệnh nhi N.N.T.D được theo dõi bỏng hô hấp ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

"Vụ cháy xe khách ở Đồng Nai liên quan đến pháp lý, do vậy, ngày sau khi 2 bé nhập bệnh viện, chúng tôi đã hội chẩn toàn bệnh viện để thống nhất hướng điều trị", bác sĩ Phương cho biết thêm.

Kinh hoàng cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong