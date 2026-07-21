Bắt tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai

Tối 21.7, Công an thành phố Đồng Nai thông tin Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (41 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Bị can Trần Thanh Hải là tài xế điều khiển xe khách trong vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 21.7 trên quốc lộ 1 qua địa bàn Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 20.7, bị can Trần Thanh Hải điều khiển xe khách 24 giường nằm biển số 50E-447.02 chở 37 hành khách cùng 1 phụ xe lưu thông từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21.7, khi lưu thông đến Km1839 quốc lộ 1 (qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai), do buồn ngủ dẫn đến ngủ gật, tài xế Hải đã để xe va chạm vào hộ lan chắn bên phải đường.

Một đoạn hộ lan bị xe khách giường nằm tông ngã, hư hại ẢNH: LÊ LÂM

Lời khai tài xế vụ cháy xe khách 7 người tử vong ở Đồng Nai

Sau cú va chạm, một phần hộ lan đã đâm xuyên gầm xe khiến phương tiện tắt máy, sau đó lửa bốc cháy dữ dội ở phần đầu, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Xe khách chỉ có một cửa lên xuống nằm ở đầu xe và đóng mở bằng hơi, nên khi máy tắt không thể mở cửa. Bị can Trần Thanh Hải cùng phụ xe đã phá cửa, hướng dẫn và đưa một số hành khách thoát ra ngoài.

Tuy nhiên do ngọn lửa và khói lan rất nhanh, bao trùm xe khiến nhiều hành khách không kịp thoát thân. Hậu quả có 7 hành khách tử vong, 6 người khác bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, bị can Trần Thanh Hải đến Công an xã Hưng Thịnh trình diện, khai nhận toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Phần đầu xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn ẢNH: LÊ LÂM

Trong ngày 21.7, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Viện KSND thành phố Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ cháy xe khách biển số 50E-447.02 làm 7 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 21.7 trên quốc lộ 1, theo dữ liệu đăng kiểm, xe khách do Công ty TNHH thương mại - dịch vụ vận tải N.L đứng tên chủ sở hữu, địa chỉ tại phường Tân Sơn (TP.HCM).

Theo xác minh, xe khách 50E-447.02 là loại ô tô khách giường nằm 24 chỗ, đăng ký lần đầu ngày 28.1.2026, có thời hạn kiểm định đến ngày 27.1.2028.

Trong sáng 21.7, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã đến hiện trường vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, đồng thời gặp các nạn nhân bị nạn thăm hỏi, động viên; chia buồn với người nhà có người thân tử vong.