Ô tô bán tải băng ngang đường sắt, 2 người chết: Khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ tàu hỏa hất tung ô tô bán tải làm 2 người chết ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai), ngày 6.8, đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; hiện đang xem xét để khởi tố bị can đối với tài xế ô tô bán tải để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện tại tất cả các hướng giao cắt giữa tàu hỏa với đường Phạm Văn Thuận đều đã có gác chắn và người canh gác LÊ LÂM

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 20 giờ 40 ngày 28.7, ô tô bán tải BS 60C - 597.05 đi từ đường song hành với đường sắt ra hướng đường Phạm Văn Thuận rồi rẽ trái băng ngang qua đường sắt, đúng lúc này tàu hỏa lao tới hất tung ô tô bán tải.

Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nguyên nhân được xác định là do tài xế ô tô bán tải thiếu quan sát. Tuy nhiên, theo Cục Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân tai nạn một phần cũng do trách nhiệm của địa phương, không quyết liệt trong việc xóa bỏ lối đi tự mở nêu trên.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ban ATGT, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, UBND TP.Biên Hòa và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện các tồn tại, bất cập, về hạ tầng giao thông tại vị trí này.

Sau khi kiểm tra thực tế, các ngành chức năng đã lập một barie tại vị trí trên. Như vậy, tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường Phạm Văn Thuận, 4 hướng đều đã có gác chắn.