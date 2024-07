Đồng Nai: Sau tai nạn nghiêm trọng, kiểm tra các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ

Ngày 30.7, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai phối hợp cơ quan chức năng trong tỉnh và ngành đường sắt đi kiểm tra, ghi nhận thực tế những tồn tại, bất cập về hạ tầng giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Đoàn kiểm tra vị trí con đường dân sinh dẫn ra đường sắt không có rào chắn với đường Phạm Văn Thuận LÊ LÂM

Đồng thời kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt của các địa phương theo kiến nghị của ngành đường sắt; các kiến nghị của địa phương đối với ngành đường sắt.

Trong ngày, lực lượng đã kiểm tra thực tế tại đường ngang giữa đường sắt với các đường: Phạm Văn Thuận, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Thành Đồng, Dương Tử Giang… Dự kiến trong 2 ngày tới (31.7 và 1.8), đoàn tiếp tục kiểm tra tại các điểm đường bộ giao nhau với đường sắt tại H.Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc và TP.Long Khánh.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 ngày 28.7, tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa) đã xảy ra va chạm giữa tàu hỏa SNT5 với ô tô bán tải BS 60C - 597.05.

Hậu quả tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương. Nguyên nhân được xác định là do tài xế ô tô bán tải điều khiển xe thiếu quan sát. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua xét nghiệm trong người tài xế không có nồng độ cồn và chất ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn LÊ LÂM

Vị trí xảy ra tai nạn có 3 gác chắn, tuy nhiên có 1 con đường dân sinh chạy song song với đường sắt lại không có gác chắn. Ô tô bán tải từ con đường này chạy ra đã băng qua đường sắt để rẽ trái vào đường Phạm Văn Thuận.

Khi ô tô bán tải chạy tới đường sắt thì tàu vừa đến, tông trực diện, đẩy ô tô bán tải văng xa 10 m, va vào nam công nhân vệ sinh đang đi thu gom rác khiến người này tử vong. Một bé trai 13 tuổi trên xe bán tải bị văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam, từ năm 2022, đơn vị đã có thông báo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.Trong đó lưu ý điểm giao cắt trên. Cụ thể, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị địa phương tổ chức, bố trí người cảnh giới an toàn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi qua lại, đồng thời giải tỏa hàng quán trong khu vực đường ngang…