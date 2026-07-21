Lời khai tài xế vụ cháy xe khách 7 người tử vong ở Đồng Nai

Liên quan vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), Công an thành phố Đồng Nai đã tạm giữ tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20.7, tài xế Trần Thanh Hải điều khiển xe khách loại 24 giường nằm biển số 50E - 447.02 chở 37 hành khách cùng 1 phụ xe lưu thông từ Khánh Hòa đi TP.HCM

Đến khoảng 2 giờ ngày 21.7, khi lưu thông đến Km1839 quốc lộ 1 (qua xã Hưng Thịnh, Đồng Nai), xe khách va chạm vào ta luy chắn bên phải đường. Sau cú va chạm, khu vực gầm xe gần bình nhiên liệu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Vụ cháy đã làm 7 hành khách tử vong, 5 người khác bị thương. Tài xế Trần Thanh Hải sau đó đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình báo, khai nhận sự việc.

Theo tài xế Trần Thanh Hải, trước khi xảy ra tai nạn dẫn đến cháy xe khách ở Đồng Nai, anh điều khiển xe trong trạng thái buồn ngủ, mất tập trung. Thời điểm ngay trước khi tai nạn xảy ra, tài xế phát hiện ngay phía trước cùng chiều có một xe tải đang lưu thông nên đánh lái sang phải để tránh, dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc.

Cũng theo tài xế Trần Thanh Hải, sau cú va chạm, xe bị tắt máy, đồng thời có lửa bốc cháy ở khu vực đầu xe. Lúc này, tài xế cùng phụ xe đã phá cửa để đưa hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói lan nhanh nên tài xế và phụ xe không thể tiếp cận được phía cuối xe để cứu những người đang mắc kẹt.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, thăm hỏi, động viên nạn nhân đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom

ẢNH: LÊ LÂM

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, đã đến kiểm tra tại hiện trường, ông yêu cầu Công an thành phố Đồng Nai và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt và xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đi thăm hỏi, động viên các nạn nhân và chia sẻ mất mát với gia đình có người tử vong; trao hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 20 triệu đồng, mỗi trường hợp bị thương 10 triệu đồng.

Cháy xe khách 7 người tử vong: Công an Đồng Nai thông tin vụ việc