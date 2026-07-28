Chính thức thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam, chủ tịch là ai?

Liên đoàn Pickleball Việt Nam được thành lập

Sau gần 4 năm xuất hiện tại Việt Nam, môn pickleball chính thức có liên đoàn để quản lý và phát triển bài bản, có định hướng rõ ràng. Ngày 28.7, đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026 - 2031) diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới cho môn thể thao có tốc độ lan tỏa nhanh nhất Việt Nam hiện nay.

"Với ưu điểm dễ tiếp cận, phù hợp với mọi lứa tuổi, góp phần nâng cao sức khỏe và gắn kết cộng đồng, pickleball đã nhanh chóng trở thành một phong trào thể thao rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện và thi đấu. Phong trào phát triển mạnh mẽ kéo theo sự hình thành của nhiều CLB, giải đấu và sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam ẢNH: BTC

Tuy nhiên, để pickleball phát triển bài bản, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế, rất cần có một tổ chức thống nhất ở cấp quốc gia làm đầu mối tập hợp, định hướng, quản lý và điều phối các hoạt động của môn thể thao này.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam, hôm nay đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam (VPF) chính thức được tổ chức. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một chặng đường phát triển mới cho pickleball Việt Nam", đại hội nêu quan điểm.

Đưa pickleball Việt Nam hội nhập với quốc tế

Đoàn chủ tịch đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam cũng đưa ra phương hướng phát triển pickleball.

VPF chủ trương phát triển mạnh phong trào pickleball trong mọi tầng lớp nhân dân, đưa pickleball trở thành môn thể thao quần chúng phát triển rộng khắp; khuyến khích phát triển pickleball trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng; đẩy mạnh công tác hướng dẫn tập luyện đúng phương pháp, khoa học và an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, đời sống tinh thần và xây dựng lối sống năng động, lành mạnh cho người dân; xây dựng hệ thống giải thi đấu từ cơ sở đến trung ương, từng bước hình thành hệ sinh thái pickleball phát triển đồng bộ, bền vững và có sức lan tỏa trong xã hội.

Liên đoàn Pickleball Việt Nam được kỳ vọng nâng tầm phong trào pickleball trong nước ẢNH: BTC

VPF đặt kế hoạch xây dựng hệ thống chuyên môn thống nhất trên toàn quốc; ban hành các quy định về thi đấu, hệ thống xếp hạng vận động viên (Ranking), tiêu chuẩn huấn luyện viên, trọng tài và giám sát; tổ chức thường niên giải vô địch quốc gia, cúp quốc gia, giải trẻ, giải CLB và các giải phong trào, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn theo chuẩn quốc tế.

Với sự ra đời của VPF, nhiệm vụ tập trung phát triển thể thao thành tích cao; thành lập đội tuyển pickleball quốc gia, xây dựng chương trình đào tạo và tập huấn dài hạn; tạo điều kiện để vận động viên tham gia các giải đấu quốc tế, phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải khu vực, châu Á và thế giới, từng bước khẳng định vị thế của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế... phải được hoàn thành.



VPF cũng mong muốn tăng cường công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu pickleball Việt Nam; phát huy vai trò đồng hành của doanh nghiệp, các tổ chức thành viên và nhà tài trợ; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, tổ chức giải đấu, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng hoạt động.



Ông Lê Văn Thành giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam ẢNH: BTC

Ra mắt ban chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam ẢNH: BTC

"Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ I, VPF từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương; xây dựng được hệ thống thi đấu quốc gia thống nhất; hình thành hệ thống xếp hạng VĐV, chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ HLV, trọng tài; xây dựng đội tuyển quốc gia đủ năng lực tham dự các giải đấu quốc tế; đăng cai tổ chức một số giải pickleball quốc tế tại Việt Nam; đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu và nền tảng quản trị số của Liên đoàn, tạo nền tảng để pickleball Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập và bền vững trong những nhiệm kỳ tiếp theo", đại hội đề ra mục tiêu.

Chủ tịch VPF nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Lê Văn Thành. Các ông Tô Duy, Đinh Đắc Vĩnh, Lê Thanh Hà, Nguyễn Bá Cảnh, Phạm Xuân Tài, Phan Thanh Thiên, Trần Mạnh Út, Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ phó chủ tịch liên đoàn, ông Nguyễn Vũ Nghị giữ chức vụ phó chủ tịch kiêm tổng thư ký.