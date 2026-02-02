Bố Quang Dương: 'Tôi không lo con trai của tôi tụt trình độ'

'Quang Dương chỉ thi đấu, còn kế hoạch có tôi lo'

Ông Dương Duy Đức cùng hai con trai Quang Dương (Dương Thiên Quang) và Bảo Dương (Dương Thiên Bảo) đã có mặt tại Hà Nội sáng 2.2 để giao lưu với người hâm mộ, trong buổi lễ ra mắt sản phẩm mới mang thương hiệu Quang Dương.

Tại đây, ông Dương Duy Đức khẳng định: "Phong trào pickleball tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung mới phát triển được 5%. Còn rất nhiều tiềm năng chờ đón phía trước. Các tay vợt Việt Nam đều đang tiến bộ. Họ chơi rất hay".

Ông Dương Duy Đức là người đứng sau thành công của Quang Dương, cựu số sáu thế giới ở bộ môn pickleball.

Quang Dương (phải) cùng Bảo Dương góp mặt tại sự kiện ở Hà Nội sáng 2.2 ẢNH: WIKA

Quang Dương chia sẻ, sau khi dính chấn thương khiến bản thân "không thể cầm vợt tennis quá 1 giờ", anh đã chuyển sang bộ môn khác phù hợp hơn. Pickleball trở thành lựa chọn phù hợp với Quang Dương, khi ông Dương Duy Đức cho rằng những nét tương đồng với tennis sẽ giúp con trai nhanh thích nghi. Đồng thời, cự ly sân nhỏ hơn tennis đòi hỏi tốc độ và phản xạ nhanh nhẹn, kết hợp với chuyển động dẻo dai, linh hoạt trong phạm vi hẹp. Đây là phẩm chất mà Quang Dương đã có.

Tuy nhiên, ông Dương Duy Đức không cho rằng con trai thành công nhờ "thiên phú". "Quang Dương không có năng khiếu vượt trội. Những gì con có được đều nhờ cố gắng cật lực, luôn chăm chỉ trên sân, tập luyện gấp nhiều lần bình thường", ông Dương Duy Đức tự hào.

Quang Dương từng trở thành "hiện tượng" trong làng pickleball Mỹ, khi vượt qua nhiều tên tuổi lớn để đứng hạng sáu thế giới. Quang Dương từng đánh ngang ngửa với những tay vợt hàng đầu, như Ben Johns (kỷ lục gia pickleball Mỹ), Jack Sock (cựu số tám thế giới ở môn tennis).

Giữa năm 2025, Quang Dương chấm dứt hợp đồng với Cơ quan quản lý Pickleball Mỹ (UPA). Trước đó, UPA cho rằng tay vợt Việt kiều đứng hạng 6 thế giới vi phạm hợp đồng thương mại độc quyền khi không tham dự giải đấu của họ mà không thông báo trước.

Cụ thể, Quang Dương vắng mặt tại giải Major League Pickleball (MLP) diễn ra tại Grand Rapids, Michigan từ ngày 9 đến 13.7.2025, nhưng vào ngày 12.7.2025, anh lại xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở Khánh Hòa.

Dù vậy, theo tiết lộ của ông Dương Duy Đức, ông có thể nối lại đàm phán với PPA Tour để con trai quay lại Mỹ thi đấu một số giải. Ông khẳng định Quang Dương chỉ cần tập trung 100% trên sân đấu, còn "việc lập kế hoạch, đàm phán... hậu trường đã có bố lo cho Quang Dương".

Gia đình là điểm tựa thành công cho Quang Dương ẢNH: WIKA

"Nhiều người từng hỏi, liệu Quang Dương có bị tụt trình độ khi không thi đấu ở các giải đỉnh cao? Tôi trả lời rằng pickleball đơn giản hơn tennis, bóng bàn và cầu lông. Chỉ cần đáp ứng những bài tập tôi đưa ra, Quang Dương vẫn sẽ phát triển đúng hướng.

Trên thế giới, ngay cả những tay vợt như Ben Johns cũng hiếm khi tập với người ngoài, mà đã ra sân là đánh luôn. Trong pickleball, chỉ cần xem video thi đấu là có thể đọc được chiến thuật, bài vở, lối chơi của nhau", ông Dương Duy Đức khẳng định.

Tuổi 20 đáng nhớ của Quang Dương

Quang Dương sẽ đón tuổi 20 vào tháng 2 năm nay. Đây là cột mốc đáng nhớ với thần đồng pickleball gốc Việt từng tạo dấu ấn tại Mỹ. Sau khi rời UPA, Quang Dương "hâm nóng" tên tuổi khi tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

Tháng 12.2025, Quang Dương đã cùng đội Mumbai Smashers vô địch Indian Pickleball League (IPBL) 2025. Anh toàn thắng ba trận, góp công lớn giúp đội ngược dòng lên ngôi.

Quang Dương cũng đoạt hattrick giải thưởng gồm tay vợt nam hay nhất trận chung kết, tay vợt đơn nam hay nhất giải, tay vợt nam hay nhất giải.

Dự kiến trong năm 2026, Quang Dương sẽ tiếp tục thi đấu ở các sân chơi lớn nhỏ trên thế giới, theo lộ trình ông Dương Duy Đức đã vạch sẵn. Với thành công mang tên Quang Dương cùng viên "ngọc thô" Bảo Dương, ông Dương Duy Đức dành lời khuyên cho các phụ huynh đang cho con theo học pickleball, đó là đừng gò ép con cái vào khuôn khổ thành tích nặng nề. Dù huấn luyện khắc nghiệt, nhưng ông Dương Duy Đức có quy trình, chia nhỏ thành từng giai đoạn với mục tiêu rõ ràng cho các con.

"Tôi muốn các con phát triển đầy đủ, tự nhiên, không cần gấp gáp vì cả hai còn rất trẻ", ông Dương Duy Đức đánh giá.

Quang Dương ra mắt sản phẩm vợt mang tên mình ẢNH: WIKA

Sáng 2.2, Quang Dương đã hợp tác cùng Wika ra mắt bộ sưu tập Wika x Quang Dương | QD COLLECTION "First Flame" là sự kết tinh giữa bản lĩnh thi đấu, cá tính trên sân và công nghệ thể thao hiện đại.

"Với tôi, First Flame là khoảnh khắc đánh dấu ngọn lửa ấy được thắp sáng trở lại, không phải một sự bùng nổ nhất thời, mà là khởi đầu cho một hành trình dài, nơi tôi muốn cùng Wika góp phần đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn với thế giới, truyền cảm hứng cho nhiều người dám bước ra khỏi giới hạn của mình và tìm thấy sân khấu phù hợp nhất.

Ngọn lửa đã được nhóm lên, và tôi tin rằng hành trình phía trước của pickleball Việt Nam chỉ mới bắt đầu", Quang Dương khẳng định.