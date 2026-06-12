Nền kinh tế thể thao tỉ USD của Việt Nam đón tin vui đặc biệt

Cú hích cho kinh tế thể thao nước nhà

Ngày 12.6, Cục TDTT Việt Nam và Công ty CP Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) tổ chức ký kết hợp tác thúc đẩy kinh tế thể thao Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm tăng cường nghiên cứu, đối thoại, truyền thông và kết nối nguồn lực cho lĩnh vực kinh tế thể thao.

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện và bền vững hơn. Kinh tế thể thao Việt Nam được định giá 1,5 tỉ USD, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Dù đây mới là con số ước lượng, chưa chính thức, song cho thấy tiềm năng hấp dẫn của thị trường thể thao.

Nguyễn Thị Oanh là VĐV hiếm hoi của điền kinh Việt Nam có thêm thu nhập nhờ khai thác tốt hình ảnh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Đây là thời điểm thích hợp để tạo ra lộ trình thích hợp thúc đẩy kinh tế thể thao. Kỳ vọng lớn, nhưng Cục TDTT cần xây dựng kế hoạch bước đầu, rồi nhờ các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách tư vấn cách tiếp cận để định hình nền kinh tế thể thao. Thời gian qua, thể thao Việt Nam được nhà nước cấp ngân sách. Giờ đây, chúng ta cần đổi mới để có bức tranh hoàn thiện", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, chia sẻ.

Bên cạnh mục tiêu tập trung đầu tư các môn thể thao trọng điểm, có ưu thế, nhằm nâng cao thành tích thi đấu, từng bước tiệm cận và tiến tới ngang tầm các quốc gia có nền thể thao phát triển, thể thao Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu mở rộng phong trào tập luyện trong nhân dân; tạo điều kiện để mỗi người dân lựa chọn, tập luyện một môn thể thao phù hợp, qua đó nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống; đồng thời từng bước giúp mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ thể dục, thể thao ngày càng tốt hơn.

Trong tiến trình đó, thể thao ngày càng được nhìn nhận không chỉ là hoạt động văn hóa, xã hội, mà còn là một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thông qua truyền thông, thương mại, tài trợ, bản quyền, du lịch, tiêu dùng và nhiều ngành dịch vụ liên quan.

Đây cũng là xu hướng đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, nơi thể thao đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực cho sự phát triển chung.

Thành công của bóng đá Việt Nam cho thấy thể thao nước nhà có sức hút lớn ẢNH: TED TRẦN TV

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các giải đấu chuyên nghiệp, các sự kiện thể thao quy mô lớn và sự tham gia ngày càng sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp, nhu cầu nghiên cứu, trao đổi và kết nối các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế thể thao tại Việt Nam ngày càng trở nên rõ nét hơn.

Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn thiếu các nguồn dữ liệu tham khảo, nghiên cứu chuyên sâu và các nền tảng đối thoại có tính liên tục để hỗ trợ cho quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách và phát triển thị trường.

Kết nối doanh nghiệp để cải thiện đời sống cho VĐV

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, hội thảo, diễn đàn, truyền thông, kết nối doanh nghiệp và các sáng kiến phù hợp nhằm góp phần nâng cao nhận thức về kinh tế thể thao, tạo thêm cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, đơn vị tổ chức giải đấu, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia thị trường thể thao.

Tuy nhiên, định hướng của hai bên không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các kỳ diễn đàn thường niên, mà còn hướng tới việc tăng cường các hoạt động nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên đề, phát triển hệ thống nội dung, kết nối các thể chế, doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến kinh tế thể thao.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai, hai bên cũng sẽ nghiên cứu phát triển các báo cáo chuyên đề, sản phẩm dữ liệu và các chỉ số tham chiếu phù hợp nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin cho hoạt động nghiên cứu, hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách và ra quyết định của các cơ quan quản lý, tổ chức thể thao, doanh nghiệp và các bên liên quan.

Việc tạo ra sự kết nối giữa diễn đàn, các báo cáo nghiên cứu, hoạt động truyền thông và kết nối doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp các kết quả thảo luận không dừng lại ở phạm vi một sự kiện thường niên mà tiếp tục được kế thừa, phát triển và chuyển hóa thành sáng kiến, nội dung và hoạt động có giá trị tham khảo đối với ngành thể thao cũng như cộng đồng doanh nghiệp.