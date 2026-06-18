Thể thao CAND đặt mục tiêu tốp 5 đại hội toàn quốc, đoạt 120 huy chương

Thể thao CAND đặt mục tiêu vào tốp 5 Đại hội thể thao toàn quốc

Ngày 18.6, Bộ Công an tổ chức lễ phát động hưởng ứng thi đua "Cao điểm 200 ngày rèn sức, luyện tài lập công tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026".

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, trong thời gian qua, hoạt động thể dục thể thao trong công an nhân dân (CAND) có bước tiến vượt bậc.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng khen ngợi, biểu dương bước đột phá của thể thao CAND ẢNH: THANH BÌNH

Thể thao thành tích cao phát triển nhanh, nắm bắt kịp thời xu hướng chung của thể thao trong nước và quốc tế; duy trì vị trí của những đơn vị dẫn đầu tại các kỳ đại hội thể thao toàn quốc và đóng góp nhiều HLV, VĐV cho các đội tuyển thể thao quốc gia tham gia thi đấu ở đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế đạt nhiều thành tích cao.

Đặc biệt vừa qua, thể thao CAND đạt được nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026. Đoàn thể thao CAND cử 16 đoàn VĐV tham dự các giải thi đấu quốc tế, đạt 36 huy chương các loại, gồm 11 HCV, 11 HCB, 14 HCĐ tại nhiều nội dung thi đấu như bắn súng, võ thuật, bóng đá... khẳng định thương hiệu thể thao CAND trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương các VĐV, HLV và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm công tác thể dục thể thao CAND, Hiệp hội thể thao Công an nhân dân đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, nỗ lực tập luyện, thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026 là sự kiện cấp quốc gia lớn nhất, diễn ra từ tháng 11 và tháng 12 năm 2026 với 48 môn thi đấu, 973 nội dung, có sự tham gia của 36 đoàn từ 34 tỉnh, thành phố và đoàn thể thao quân đội nhân dân, công an nhân dân.

Các thành viên đoàn thể thao CAND hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc vào cuối năm ẢNH: THANH BÌNH

"Đoàn thể thao CAND tham gia đại hội lần này với số lượng đông đảo, dự kiến khoảng 50 HLV, trên 500 VĐV tham gia 32 trên 48 môn với mục tiêu giành được 120 huy chương các loại, thành tích toàn đoàn đứng vào nhóm 5 đơn vị dẫn đầu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X", Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.

Lời hứa của Trịnh Thu Vinh

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị nhấn mạnh, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X là ngày hội lớn của thể thao nước nhà.

Đối với lực lượng công an nhân dân, đây không chỉ là dịp tranh tài, chinh phục thành tích mà còn là cơ hội để khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí quyết thắng, tinh thần kỷ luật và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là niềm tự hào của thể thao công an nhân dân ẢNH: THANH BÌNH

Đợt thi đua cao điểm 200 ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ toàn lực lượng quyết tâm lập thành tích cao nhất tại Đại hội.

Thay mặt các VĐV thể thao CAND, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, giáo án huấn luyện, giữ vững bản lĩnh, ý chí quyết tâm, thi đấu trung thực, cao thượng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến; quyết tâm giành thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, góp phần mang vinh quang về cho thể thao CAND và thể thao Việt Nam.

"Chúng tôi quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ trên mọi lĩnh vực công tác, trong đó có thể thao thành tích cao", Trịnh Thu Vinh chia sẻ.