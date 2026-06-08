VTV ra mắt kênh thể thao chuyên biệt, Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Lâm đặt kỳ vọng lớn

Kênh VTV thể thao ra mắt công chúng

Sáng 8.6, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã trình làng công chúng kênh thể thao quốc gia - VTV6. Đây là kênh truyền hình thể thao quốc gia miễn phí đầu tiên tại Việt Nam, phát sóng liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần với hệ thống nội dung đa dạng gồm tin tức, truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao, các chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu và các chuyên mục đồng hành cùng phong trào thể thao trên cả nước.

Đặc biệt, VTV6 xây dựng hệ thống bản tin thể thao hằng ngày vào các khung giờ 6 giờ 30, 11 giờ 45, 18 giờ 30 và 22 giờ, đồng thời linh hoạt điều chỉnh khung lịch phát sóng để theo sát các sự kiện thể thao nổi bật trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng giám đốc VTV, phát biểu tại lễ ra mắt kênh truyền hình thể thao quốc gia ẢNH: BTC

Với thông điệp "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", VTV6 được định vị là kênh truyền hình dành cho mọi người dân và mọi môn thể thao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Đối với Nghị quyết 72-NQ/TW: dự phòng là then chốt - cơ sở là nền tảng - nhân dân là trung tâm. Mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả cho người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, người dân".

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, Đài Truyền hình Việt Nam xác định việc xây dựng kênh thể thao là nhiệm vụ mang tính chiến lược.

Đây không chỉ là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông của VTV mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng sự nghiệp nâng cao thể chất, đời sống tinh thần và quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, khỏe mạnh, năng động, vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh các giải đấu đỉnh cao và những sự kiện thể thao lớn trong nước, quốc tế, kênh dành thời lượng đáng kể cho thể thao học đường, thể thao cộng đồng, các giải phong trào và những môn thể thao truyền thống gắn bó với đời sống văn hóa của người Việt. Không chỉ phản ánh đời sống thể thao chuyên nghiệp, VTV6 còn hướng tới tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa lối sống năng động, tích cực và xây dựng văn hóa rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Kênh truyền hình thể thao quốc gia VTV6 đi vào hoạt động từ hôm nay ẢNH: BTC

Bên cạnh hạ tầng phát sóng truyền thống, VTV6 được phát triển đồng bộ trên các nền tảng số của VTV, hướng tới tối ưu trải nghiệm đa màn hình và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Nhiệm vụ quan trọng của kênh thể thao quốc gia

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, với vai trò là Đài Truyền hình quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, thời gian qua VTV đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, không ngừng đổi mới cách thể hiện để các chương trình thể thao đến gần hơn với khán giả trên sóng và trên các nền tảng số.

"Việc kênh truyền hình thể thao chính thức ra mắt hôm nay là minh chứng sinh động cho quyết tâm đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào cuộc sống; đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về rèn luyện thể chất, dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết giao nhiệm vụ cho VTV6 ẢNH: BTC

Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Đài Truyền hình Việt Nam trở thành đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới", ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc VTV chia sẻ: "Việc lựa chọn VTV6 cho kênh thể thao cũng mang một ý nghĩa riêng. Với nhiều thế hệ khán giả, VTV6 từng là một thương hiệu truyền hình trẻ trung, năng động, sáng tạo, gần gũi, gắn với những chương trình giàu cảm hứng và tinh thần đổi mới. Hôm nay, khi VTV6 trở lại trong diện mạo mới, VTV mong muốn đánh thức lại ký ức thương hiệu VTV6 trong lòng công chúng; đồng thời tiếp nối tinh thần trẻ trung, hiện đại, tích cực ấy bằng những nội dung thể thao, sức khỏe và lối sống lành mạnh, có khả năng kết nối mạnh mẽ với khán giả hôm nay.

Kênh thể thao VTV6 sẽ mang một sứ mệnh rõ ràng: góp phần thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng; cung cấp thông tin, kiến thức, hướng dẫn người dân tập luyện, chơi thể thao đúng cách; lan tỏa chế độ dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh và nhận thức tích cực về chăm sóc sức khỏe. Với kênh Thể thao VTV6, khán giả không chỉ xem thể thao, mà còn được truyền cảm hứng để sống vui, sống khỏe hơn mỗi ngày".