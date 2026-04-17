19 câu lạc bộ đưa VĐV giỏi karate tranh tài tại Cần Thơ

Ngày 17.4, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia khu vực miền Nam lần thứ V năm 2026.

Giải diễn ra ngày từ 15.4 đến 20.4, tại nhà thi đấu đa năng TP.Cần Thơ, quy tụ hơn 460 trưởng đoàn, huấn luyện viên, VĐV của 19 câu lạc bộ đến từ 8 tỉnh thành: An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và TP.Cần Thơ.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có VĐV karate tranh tài tại Cần Thơ ẢNH: CTV

Về thể thức thi đấu, các VĐV được chia theo các nhóm tuổi từ 10 tuổi đến 11 tuổi, từ 12 đến 14 tuổi, từ 15 đến 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Nội dung tranh tài có kata, kumite cá nhân (nam, nữ) và đồng đội (nam, nữ).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết ban tổ chức sẽ trao 75 bộ huy chương. Giải đấu có ý nghĩa đánh giá lại công tác huấn luyện, đào tạo VĐV của các đơn vị để chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và các giải karate quốc tế diễn ra trong năm 2026. Đây còn là dịp để phát hiện, tuyển chọn các VĐV trẻ xuất sắc vào các đội tuyển karate quốc gia, chuẩn bị lực lượng kế cận cho SEA Games, ASIAD và Olympic.

Trên tinh thần đó, ông Trương Công Quốc Việt đề nghị lực lượng trọng tài điều hành giải đấu khách quan, trung thực. Các VĐV hãy thể hiện quyết tâm cao nhất để mang thành tích về cho đơn vị nhưng không được quên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.