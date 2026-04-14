Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 4 xã, phường của Cần Thơ

Ngày 14.4, tin từ Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, sở này vừa có báo cáo gửi UBND thành phố Cần Thơ về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026, trong đó có thông tin đáng chú ý là sự xuất hiện trở lại của dịch tả heo châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, ghi nhận từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi đã được phát hiện xảy ra tại 6 hộ chăn nuôi heo ở thành phố Cần Thơ. Các ổ dịch này tập trung tại địa bàn 4 xã, phường bao gồm: Thạnh Hòa, Trường Long Tây, Long Phú và Tân Thạnh .

Ngay sau khi phát hiện, ngành thú y đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền các địa phương triển khai biện pháp dập dịch . Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tiêu hủy tổng cộng 113 con heo mắc bệnh và chết, với tổng khối lượng hơn 5 tấn .

Theo Sở Tài chính, Cần Thơ đang có 1.100 trang trại và 90.000 nông hộ nuôi gia súc gia cầm. Trong số này đàn heo có gần 506.000 con, nên việc bảo vệ an toàn dịch bệnh là rất quan trọng. Đây là mục tiêu sẽ được ưu tiên quan tâm, vì thành phố mới có 32 cơ sở an toàn với dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển và bệnh lở mồm long móng.

Đáng nói, bên cạnh áp lực từ dịch bệnh trên đàn gia súc thì ngành nông nghiệp thành phố còn đang phải chống chịu với nhiều tác động tiêu cực khác liên quan tới cây trồng. Điển hình là trong quý 1, trên địa bàn đã có hơn 8.000 ha lúa vụ đông - xuân, hơn 3.400 ha cây ăn trái và hơn 600 ha rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày đã bị nhiễm sinh vật gây hại.

Trước thực trạng này, thời gian tới, các sở ngành có liên quan sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát xử lý giết mổ và xuất, nhập, quá cảnh sản phẩm động vật trên địa bàn; đồng thời, thường xuyên quan trắc, dự báo để khống chế dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.