Tuyến đường 7.000 tỉ ở Cần Thơ chỉ đạt 2,5% sau 7 tháng khởi công

Thanh Duy
Thanh Duy
14/04/2026 12:06 GMT+7

Sau gần 7 tháng khởi công, dự án giao thông nâng cấp, mở rộng 7 km tuyến quốc lộ 91 tại thành phố Cần Thơ chỉ đạt hơn 2,5%.

Ngày 14.4, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông tin về tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7). Đây là một trong những dự án giao thông được người dân đặc biệt quan tâm, vì đi qua 3 phường nội ô là Ninh Kiều, Bình Thủy và Thới An Đông.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, thuộc nhóm trọng điểm của Cần Thơ. Khởi công vào tháng 9.2025, công trình dự kiến đến tháng 12.2027 đưa vào sử dụng, trở thành tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ chiến lược quan trọng của thành phố để phát triển kinh tế, xã hội, logistics…

Khởi công từ tháng 9.2025, dự án nâng cấp, mở rộng 7 km quốc lộ 91 tại thành phố Cần Thơ mới đạt hơn 2,5%

Đến nay, thành phố đã chi trả bồi thường 664/1.095 trường hợp (đạt hơn 60%). Công tác bàn giao mặt bằng đã đạt 52,41%. Tuy nhiên, công trình lại đang triển khai rất chậm. Sau hơn 7 tháng thi công mà lũy kế giá trị thực hiện chỉ mới đạt 2,51%.

Về lý do, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết dù mặt bằng đã bàn giao có tổng chiều dài hơn 7,3 km nhưng lại rơi vào tình trạng "da báo", chưa có đoạn liên tục tối thiểu 400 - 500 m để triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các mũi thi công hiệu quả.

Trước tình trạng ì ạch nói trên, thành phố đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ chi trả kinh phí bồi thường các phần còn tồn đọng; đồng thời, tích cực tổ chức vận động các trường hợp đã nhận tiền bàn giao mặt bằng sạch để dự án nghìn tỉ này quay trở lại quỹ đạo tiến độ đã đề ra.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị chủ quản thi công hệ thống cấp điện và cấp nước của dự án, Sở Xây dựng đã có chỉ đạo quyết liệt. Đó là ưu tiên hàng đầu cho việc giải phóng mặt bằng phần mở rộng (phía bên tuyến phải) đoạn từ đầu tuyến đến mố A cầu Bình Thủy và đoạn từ mố B cầu Bình Thủy đến cuối tuyến (phía bên tuyến trái).

Trong các giải pháp, Sở Xây dựng giao nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm Phát triển quỹ đất giải phóng mặt bằng dứt điểm đến hết ranh của dự án, cả phần đất và khoảng không phía trên, để tạo thuận lợi cho việc triển khai hạ tầng kỹ thuật. Việc nữa là phối hợp chặt chẽ với 1 đơn vị quốc phòng còn lại bị ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Liên quan tới dự án này, Cần Thơ dự kiến bố trí 202 nền tái định cư cho người dân (phường Cái Khế 52 nền, phường Bình Thủy 150 nền). Thành phố đã xét chính sách cho 128 trường hợp. Đến nay, 29 trường hợp đủ điều kiện đã được phê duyệt, đã bốc thăm và bàn giao thực địa 12 nền.

Tin liên quan

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chậm hoàn thiện, ban quản lý dự án bị chấn chỉnh

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chậm hoàn thiện, ban quản lý dự án bị chấn chỉnh

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm khi chưa quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

