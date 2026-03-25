Sức khỏe

Sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp về dịch bệnh

Liên Châu
25/03/2026 06:04 GMT+7

Bộ Y tế đánh giá năm 2026 nước ta có nguy cơ xâm nhập các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tiếp tục gia tăng các bệnh lưu hành trong nước nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Một số bệnh mới nổi trên thế giới có nguy cơ xâm nhập là cúm A/H5N1, cúm A/H7N9; Ebola, Nipah, Marburg, MERS-CoV; bệnh bại liệt.

Cảnh báo về bệnh dịch trong nước

Theo Bộ Y tế, công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2026 hướng đến mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm; đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền nhiễm, hạn chế nguy cơ bùng phát và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh.

Năm 2026 sẽ rà soát tình trạng tiêm chủng của trẻ em thông qua hồ sơ khi nhập học, bảo đảm bao phủ vắc xin theo quy định

Năm 2026, hệ thống y tế sẽ tổ chức giám sát chủ động; giám sát thường xuyên, giám sát trọng điểm, giám sát dựa vào sự kiện tại cửa khẩu, cộng đồng, trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp mắc, nghi mắc bệnh và các biện pháp đáp ứng kịp thời; tổ chức theo dõi, dự báo các bệnh truyền nhiễm; hợp tác liên ngành giữa ngành y tế với nông nghiệp - môi trường trong giám sát, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh lây truyền từ động vật sang người; triển khai kiểm dịch y tế tại cửa khẩu hiệu quả để phát hiện, ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền của bệnh truyền nhiễm.

Các bệnh lưu hành trong nước có nguy cơ tăng cao, tập trung vào một số bệnh dịch như: các bệnh đường hô hấp phổ biến (cúm mùa, bệnh do phế cầu, hợp bào hô hấp, Covid-19); bệnh sởi, rubella, bạch hầu, ho gà có thể tiếp tục ghi nhận một số ổ dịch rải rác tại các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi khó tiếp cận với các đối tượng tiêm chủng, còn xảy ra tình trạng vùng lõm tiêm chủng.

Bộ Y tế cũng lưu ý bệnh cúm gia cầm như cúm A/H5N1, cúm A/H5N6), cúm A/H7N9 có nguy cơ ghi nhận rải rác trong những tháng đầu năm do sự gia tăng sử dụng gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội.

Bệnh sốt xuất huyết dengue tiếp tục có xu hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành; tăng cao tại các tỉnh khu vực phía nam, miền Trung, Tây nguyên và một số tỉnh, thành khu vực miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Ngoài ra, bệnh dại có xu hướng gia tăng vào tháng 7 - 10 khi điều kiện thời tiết có xu hướng nắng nóng cao; số mắc (chết) tập trung chủ yếu ở các địa bàn khu vực miền núi, vùng nông thôn hẻo lánh, nơi có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại ở các đàn chó rất thấp, nhận thức của người dân đi tiêm phòng khi bị chó, mèo cắn còn chưa cao.

Bộ Y tế cũng lưu ý, năm 2026, bệnh tay chân miệng rơi vào chu kỳ tăng cao; các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa khác như: tiêu chảy cấp do vi rút Rota, E.Coli, lỵ trực khuẩn dự báo tăng cao vào khoảng tháng 6 - 11 khi thời tiết mưa nhiều, lụt bão tại nhiều địa phương...

Tiêm vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026

Về vắc xin và tiêm chủng, năm 2026 tiếp tục triển khai lộ trình tăng số lượng vắc xin tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15.8.2022 của Chính phủ. Theo nghị quyết, đưa vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026 và vắc xin phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030. Trước đó, vắc xin rota và phế cầu đã đưa vào tiêm chủng mở rộng. Bộ Y tế sẽ phối hợp với ngành GD-ĐT rà soát tình trạng tiêm chủng của trẻ em thông qua hồ sơ khi nhập học nhằm bảo đảm bao phủ vắc xin theo quy định.

Lần đầu tiên, tiêm chủng chiến dịch chủ động được đưa vào luật, giúp ngăn chặn dịch từ sớm, tăng cơ hội tiếp cận vắc xin cho người dân, hướng đến 'tiêm chủng cho mọi người'.

