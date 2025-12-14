Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tiêm chủng không 'chờ' dịch bệnh bùng phát

Liên Châu
Liên Châu
14/12/2025 15:45 GMT+7

Lần đầu tiên, tiêm chủng chiến dịch chủ động được đưa vào luật, giúp ngăn chặn dịch từ sớm, tăng cơ hội tiếp cận vắc xin cho người dân, hướng đến 'tiêm chủng cho mọi người'.

Không còn lo "đi xin" vắc xin khi có dịch bệnh

Theo TS Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, trước thực tế dịch bệnh mới nổi và tái nổi nguy cơ lây lan mạnh trong bối cảnh virus và các tác nhân gây bệnh biến đổi, luật Phòng bệnh đã có quy định mới, hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin, phòng bệnh chủ động.

Theo đó, tiêm chủng bắt buộc thông qua chương trình Tiêm chủng mở rộng, ngoài hình thức tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bù liều, sẽ có tiêm chủng chiến dịch chủ động và các phương thức tổ chức tiêm chủng khác do Bộ Y tế quyết định. 

- Ảnh 1.

Tăng cơ hội tiếp cận vắc xin cho các nhóm tuổi góp phần phòng bệnh chủ động

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đồng thời, quy định "Người dân có quyền được sử dụng và bảo đảm công bằng trong tiếp cận vắc xin, sinh phẩm theo từng lứa tuổi, từng đối tượng trong suốt cuộc đời để bảo vệ bản thân và cộng đồng", thể chế hóa Nghị quyết 72 của Trung ương.

Đây là quy định pháp lý quan trọng để các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các chiến dịch phù hợp, phòng bệnh kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, hướng đến tiêm chủng cho mọi người và phòng bệnh từ sớm.

"Trước đây không có luật về tiêm miễn dịch chủ động, nhiều khi phải "đi xin" vắc xin từ Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, từ nhà tài trợ, do không có cơ chế mua vắc xin cho tiêm chiến dịch, ngoài tiêm chủng thường xuyên", ông Nam chia sẻ.

PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế (nay là Cục Phòng bệnh) đánh giá cao vai trò của tiêm chủng chiến dịch chủ động vì "có quy định này, các cơ quan chức năng sẽ được mua vắc xin, sinh phẩm để tiêm chủng, ngăn chặn, phòng dịch sớm. Tiêm vắc xin ngay khi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, dựa trên các giám sát dịch tễ, chứ không phải, chỉ khi có dịch xảy ra mới được triển khai tiêm chủng chống dịch". 

Mở rộng cơ hội phòng bệnh chủ động

Ông Nam cho biết thêm, các quy định mới tại luật Phòng bệnh thể hiện rõ quan điểm, chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, trong đó tiêm chủng chủ động và tiếp cận vắc xin bền vững là trụ cột ưu tiên chiến lược. Người dân sẽ phòng bệnh từ sớm, giữa bối cảnh các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng do biến đổi môi trường và giao lưu toàn cầu.

Chia sẻ thêm về phòng bệnh từ sớm, ông Phu cho rằng cộng đồng cần được biết nhiều hơn về tiêm chủng trọn đời, tiêm chủng cho mọi người.

Lâu nay, Nhà nước bảo đảm miễn phí vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, ưu tiên tập trung cho trẻ em và phụ nữ có thai, do nguồn lực hạn chế.

Nhưng trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện có vắc xin đối với gần 30 loại bệnh truyền nhiễm, và người dân cần được tiếp cận các vắc xin dưới các hình thức phù hợp, thực hiện tiêm chủng suốt đời, cho các nhóm tuổi.

Ngoài các nhóm được ngân sách ưu tiên trong nhiều năm qua, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính cũng cần được tiêm chủng với một số bệnh truyền nhiễm có vắc xin. Vì những trường hợp này, khi mắc bệnh truyền nhiễm thường bị nặng, nhập viện và nguy cơ tử vong cao.

"1 đồng chi cho phòng bệnh đem lại lợi ích hơn nhiều lần, do không bị bệnh nặng, không phải nhập viện, không di chứng, không phải nghỉ việc, không mất thu nhập do bệnh nặng, không mất công sức cho người chăm sóc. 

Thậm chí với một số vắc xin ngừa bệnh hiểm nghèo như ung thư, thì phòng bệnh đem lại "nguồn lợi" rất lớn do tránh được bệnh nặng với chi phí điều trị có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng", ông Phu cho biết.

"Tiêm chủng cho mọi người" do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thực hiện trong năm 2025 - 2027 tiếp tục củng cố các thành quả tiêm chủng đã đạt được trong nhiều năm qua, hướng tới người dân tăng tiếp cận vắc xin phòng bệnh chủ động, mở rộng danh mục đối tượng, lứa tuổi được sử dụng vắc xin, sinh phẩm phòng bệnh.


Tin liên quan

Gia tăng ca bệnh nhiễm não mô cầu

Gia tăng ca bệnh nhiễm não mô cầu

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại VN, bệnh não mô cầu có xu hướng tăng từ năm 2016 đến nay. Riêng năm 2025, số ca mắc tại miền Bắc tăng 45% và khu vực phía Nam tăng 83% so với cả năm 2024.

Rà soát lịch sử tiêm chủng là bắt buộc với học sinh

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế Việt Nam tiêm chủng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận