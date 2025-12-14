Tiêm chủng không 'chờ' dịch bệnh bùng phát

Không còn lo "đi xin" vắc xin khi có dịch bệnh

Theo TS Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, trước thực tế dịch bệnh mới nổi và tái nổi nguy cơ lây lan mạnh trong bối cảnh virus và các tác nhân gây bệnh biến đổi, luật Phòng bệnh đã có quy định mới, hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin, phòng bệnh chủ động.

Theo đó, tiêm chủng bắt buộc thông qua chương trình Tiêm chủng mở rộng, ngoài hình thức tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bù liều, sẽ có tiêm chủng chiến dịch chủ động và các phương thức tổ chức tiêm chủng khác do Bộ Y tế quyết định.

Tăng cơ hội tiếp cận vắc xin cho các nhóm tuổi góp phần phòng bệnh chủ động

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đồng thời, quy định "Người dân có quyền được sử dụng và bảo đảm công bằng trong tiếp cận vắc xin, sinh phẩm theo từng lứa tuổi, từng đối tượng trong suốt cuộc đời để bảo vệ bản thân và cộng đồng", thể chế hóa Nghị quyết 72 của Trung ương.

Đây là quy định pháp lý quan trọng để các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các chiến dịch phù hợp, phòng bệnh kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, hướng đến tiêm chủng cho mọi người và phòng bệnh từ sớm.

"Trước đây không có luật về tiêm miễn dịch chủ động, nhiều khi phải "đi xin" vắc xin từ Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, từ nhà tài trợ, do không có cơ chế mua vắc xin cho tiêm chiến dịch, ngoài tiêm chủng thường xuyên", ông Nam chia sẻ.

PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế (nay là Cục Phòng bệnh) đánh giá cao vai trò của tiêm chủng chiến dịch chủ động vì "có quy định này, các cơ quan chức năng sẽ được mua vắc xin, sinh phẩm để tiêm chủng, ngăn chặn, phòng dịch sớm. Tiêm vắc xin ngay khi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, dựa trên các giám sát dịch tễ, chứ không phải, chỉ khi có dịch xảy ra mới được triển khai tiêm chủng chống dịch".

Mở rộng cơ hội phòng bệnh chủ động

Ông Nam cho biết thêm, các quy định mới tại luật Phòng bệnh thể hiện rõ quan điểm, chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, trong đó tiêm chủng chủ động và tiếp cận vắc xin bền vững là trụ cột ưu tiên chiến lược. Người dân sẽ phòng bệnh từ sớm, giữa bối cảnh các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng do biến đổi môi trường và giao lưu toàn cầu.

Chia sẻ thêm về phòng bệnh từ sớm, ông Phu cho rằng cộng đồng cần được biết nhiều hơn về tiêm chủng trọn đời, tiêm chủng cho mọi người.

Lâu nay, Nhà nước bảo đảm miễn phí vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, ưu tiên tập trung cho trẻ em và phụ nữ có thai, do nguồn lực hạn chế.

Nhưng trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện có vắc xin đối với gần 30 loại bệnh truyền nhiễm, và người dân cần được tiếp cận các vắc xin dưới các hình thức phù hợp, thực hiện tiêm chủng suốt đời, cho các nhóm tuổi.

Ngoài các nhóm được ngân sách ưu tiên trong nhiều năm qua, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính cũng cần được tiêm chủng với một số bệnh truyền nhiễm có vắc xin. Vì những trường hợp này, khi mắc bệnh truyền nhiễm thường bị nặng, nhập viện và nguy cơ tử vong cao.

"1 đồng chi cho phòng bệnh đem lại lợi ích hơn nhiều lần, do không bị bệnh nặng, không phải nhập viện, không di chứng, không phải nghỉ việc, không mất thu nhập do bệnh nặng, không mất công sức cho người chăm sóc.

Thậm chí với một số vắc xin ngừa bệnh hiểm nghèo như ung thư, thì phòng bệnh đem lại "nguồn lợi" rất lớn do tránh được bệnh nặng với chi phí điều trị có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng", ông Phu cho biết.

"Tiêm chủng cho mọi người" do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thực hiện trong năm 2025 - 2027 tiếp tục củng cố các thành quả tiêm chủng đã đạt được trong nhiều năm qua, hướng tới người dân tăng tiếp cận vắc xin phòng bệnh chủ động, mở rộng danh mục đối tượng, lứa tuổi được sử dụng vắc xin, sinh phẩm phòng bệnh.



