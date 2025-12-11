Rà soát lịch sử tiêm chủng là bắt buộc với học sinh

Minh bạch thông tin tiêm chủng

"Vắc xin cứu sống hơn 3 triệu người mỗi năm, trên thế giới, đóng góp 40% vào việc cải thiện tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh", ông Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cho biết tại lễ ra mắt chương trình truyền thông về phòng bệnh bằng vắc xin, sinh phẩm giai đoạn 2025 - 2027, do Cục Phòng bệnh tổ chức chiều 11.12. Chương trình được tổ chức với hỗ trợ của Sanofi Việt Nam.

Theo ông Nam, tại Việt Nam, tiêm chủng đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, đóng góp cho thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000; loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005, giảm rõ rệt tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà, uốn ván...

Bên cạnh hình thức tiêm chủng bắt buộc hoàn toàn miễn phí trong chương trình Tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng chống dịch, người dân còn có thể lựa chọn tiêm chủng dịch vụ theo hình thức trả phí tại các cơ sở đủ điều kiện, tăng cơ hội tiếp cận với các loại vắc xin, sinh phẩm để chủ động phòng bệnh.

Rà soát lịch sử tiêm chủng là bắt buộc khi thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học ẢNH: LIÊN CHÂU

Đáng lưu ý, ông Nam cho biết, 6 điểm mới về tiêm chủng được quy định tại luật Phòng bệnh được Quốc hội thông qua ngày 10.12 đã bổ sung quy định về "rà soát tiền sử tiêm chủng" khi thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học.



Việc này giúp nâng cao miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ lây nhiễm, bùng dịch trong trường học và cộng đồng; giảm các biến chứng hoặc tử vong do bệnh truyền nhiễm.

Theo ông Nam, luật Phòng bệnh quy định "hệ thống thông tin về phòng bệnh" bao gồm cả thông tin về "tiêm chủng"; quy định "người dân có quyền được sử dụng và bảo đảm công bằng trong tiếp cận vắc xin, sinh phẩm theo từng lứa tuổi, từng đối tượng trong suốt cuộc đời để bảo vệ bản thân và cộng đồng"; và cũng quy định duy trì "tiêm chủng bắt buộc" và "tiêm chủng tự nguyện", tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ tiêm chủng cho người dân.

Đặc biệt, luật yêu cầu trách nhiệm của các cơ sở tiêm chủng trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, bao gồm các mũi tiêm và các vấn đề về an toàn tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng chưa đạt được mục tiêu. Mỗi năm có 100.000 - 200.000 trẻ không được tiêm chủng đủ mũi, là nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch trong môi trường học tập.