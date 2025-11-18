Việt Nam sẽ sản xuất vắc xin ung thư phổi

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) tổ chức ngày 18.11. Thông tin tại buổi lễ cho biết, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, các năm gần đây, nhiều đề tài khoa học, công nghệ cao được triển khai nghiên cứu, đặc biệt với các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo; phát triển và chuyển giao vắc xin bệnh truyền nhiễm, vắc xin ung thư.

Làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin, Việt Nam đã đảm bảo 11 vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ẢNH: LIÊN CHÂU

Trong đó, về hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin điều trị ung thư phổi theo công nghệ mRNA, TS Nguyên Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, cho biết đây là hợp tác có cơ hội khả thi cao, đơn vị trong nước đang đàm phán với đối tác để đạt được một số thỏa thuận trong chuyển giao công nghệ, định hướng tới là sản xuất vắc xin tại Việt Nam phục vụ xuất khẩu, do nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC tiếp nhận công nghệ.

"Khác với thuốc, hóa chất điều trị ung thư hiện có, vắc xin ung thư hoạt động theo cơ chế điều trị", ông Quang cho biết thêm.

Ngoài ra, trong hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tế bào miễn dịch điều trị ung thư - CAR-T, Bệnh viện Nhi T.Ư hợp tác với Đức, Singapore đang hoàn thiện hồ sơ và đề cương nghiên cứu.

Với nghiên cứu điểm ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trung mô điều trị bại não, tự kỷ và một số bệnh mạn tính, có 19 đề tài thử nghiệm lâm sàng đã và đang triển khai, nghiệm thu thử nghiệm lâm sàng tế bào miễn dịch CAR-T pha 1 điều trị ung thư huyết học, chuẩn bị hồ sơ pha 2. Một đơn vị trong nước có chất lượng sản phẩm tế bào Car-T đạt chuẩn quốc tế.

Thí điểm nghiên cứu ứng dụng in 3D cá thể hóa trong điều trị chấn thương, Bệnh viện Vinmec đã được thẩm định đề cương thử nghiệm lâm sàng, phê duyệt và triển khai trong tháng 11.2025.

Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo cho biết phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược lĩnh vực y tế, Bộ Y tế tập trung vào các lĩnh vực như vắc xin thế hệ mới; liệu pháp gen; liệu pháp tế bào gốc, trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo chuyên ngành, trung tâm dữ liệu y tế quy mô lớn...

Tổng số nhiệm vụ, đề tài về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025 - 2030 đã được phê duyệt và chuẩn bị triển khai là 30 đề tài.

Đặc biệt, ngân sách cho nghiên cứu ứng dụng trong y tế đã tăng cao trong các năm tới. Riêng trong năm 2026, khoảng 600 tỉ đồng nguồn kinh phí từ ngân sách dành chi cho nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số ngành y. Trong đó, 200 tỉ đồng dành cho nghiên cứu khoa học.