Sức khỏe

Bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn khi sử dụng AI

Liên Châu
17/11/2025 20:06 GMT+7

AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mọi quyết định điều trị cuối cùng phải có sự giám sát và xác nhận của bác sĩ, bác sĩ phải đảm bảo trách nhiệm chuyên môn và quyền lợi của người bệnh.

AI chỉ là công cụ hỗ trợ

Hội thảo về trí tuệ nhân tạo (AI) và giải pháp chiến lược cho hệ thống y tế thông minh được Bộ Y tế tổ chức chiều 17.11.

Theo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế, ngành y tế đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong một số lĩnh vực: AI trong chẩn đoán hình ảnh X-quang, CT, MRI; hỗ trợ điều trị ung thư. 

AI còn được ứng dụng trong quản lý hồ sơ bệnh án điện tử, AI trong hệ thống khám chữa bệnh từ xa..., qua đó giúp giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều trị cho người dân, đặc biệt với người bệnh ở vùng sâu, vùng xa.

AI trong chẩn đoán ung thư và khám chữa bệnh từ xa giúp người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế

Trong số các đơn vị ứng dụng AI, Bệnh viện Bạch Mai là nơi nhiều ca ung thư phổi chẩn đoán chính xác có sự hỗ trợ của AI. Cũng tại bệnh viện này, bệnh án điện tử giúp tiết kiệm khoảng 100 tỉ đồng/năm nhờ cắt giảm chi phí in phim kết quả chẩn đoán hình ảnh.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) khẳng định, AI không thay thế bác sĩ, mà chỉ là công cụ hỗ trợ, do đó Bộ Y tế đang hoàn thiện các quy định về nguyên tắc phát triển, phân loại, kiểm định, quản lý và giám sát chất lượng AI trong y tế, đảm bảo chỉ những hệ thống AI đạt tiêu chuẩn mới được triển khai trong thực tế.

Đồng thời, hoàn thiện việc xây dựng hướng dẫn đạo đức trong sử dụng AI. Các cơ sở y tế, cá nhân khi ứng dụng cần tuân thủ nguyên tắc "AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ bác sĩ, không thể thay thế hoàn toàn quyết định lâm sàng". Mọi quyết định điều trị cuối cùng phải có sự giám sát và xác nhận của bác sĩ, bác sĩ phải chịu trách nhiệm chuyên môn và quyền lợi của người bệnh.

Bác sĩ từ xa

Tại hội thảo, đại diện Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cũng chia sẻ về mô hình "Bác sĩ cho mọi nhà" do FPT xây dựng, với sự tài trợ của UNDP.

Với hệ thống này, sau 5 năm triển khai, đến 31.10.2025, có 1,9 triệu tài khoản người dân tại các tỉnh, thành đã được kích hoạt; 73.556 người dân đã đặt 119.118 cuộc hẹn khám chữa bệnh từ xa; 15.683 cuộc gọi hình phục vụ hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa... và UNDP sẽ hỗ trợ tiếp tục mở rộng hệ thống này.

Người dân cài đặt miễn phí phần mềm "Bác sĩ cho mọi nhà" trên điện thoại thông minh. Phần mềm hỗ trợ thiết lập kênh tương tác trực tuyến giữa người bệnh với bác sĩ để đặt hẹn khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa; khám và chăm sóc người bệnh mạn tính...

Theo Bộ Y tế, dịch vụ khám chữa bệnh từ xa được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, đang được các cơ quan xây dựng khung giá, giúp người bệnh ở tuyến cơ sở, đặc biệt với ca bệnh nặng thuận lợi hơn nữa trong việc được bác sĩ tuyến trên tham gia tư vấn, điều trị.

Hà Nội triển khai hàng loạt 'bệnh viện không giấy tờ'

Bao phủ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh; bệnh viện không giấy tờ đang được Hà Nội triển khai, hướng đến hệ thống y tế thông minh.

Việt Nam có sản phẩm AI chẩn đoán X-quang tuyến vú được FDA công nhận

Xem thêm bình luận