Cúm, phế cầu, RSV… là các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phổ biến, các bệnh viện nước ta ghi nhận số ca mắc quanh năm, thường tăng cao vào các tháng cuối năm. Trong đó, phế cầu, RSV gây biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm tiểu phế quản ở cả trẻ em và người lớn. Với bệnh cúm ngoài gây viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm cơ tim… còn làm tăng nguy cơ đột quỵ, làm trầm trọng thêm bệnh nền đang mắc.

Để giải đáp những thắc mắc về sự nguy hiểm và cách phòng ngừa các bệnh hô hấp dịp cuối năm, 20 giờ thứ năm ngày 11.12.2025, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Cúm, Viêm phổi, RSV & Các bệnh hô hấp nguy hiểm cuối năm - Phòng ngừa hiệu quả bằng vắc xin". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia gồm, BSNT Lã Quý Hương, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội; ThS-BS Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

