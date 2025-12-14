Gia tăng ca bệnh nhiễm não mô cầu

PGS-TS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, đánh giá bệnh do não mô cầu xâm lấn vẫn còn là gánh nặng của y tế cộng đồng toàn cầu. Những trường hợp sống sót thường để lại di chứng suốt đời.

Thanh thiếu niên tiêm ngừa vắc xin tại Trung tâm tiêm chủng VNVC ẢNH: HOÀNG DƯƠNG

Theo Hội Y học dự phòng VN, não mô cầu thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên từ 15 - 24 tuổi, đồng thời những người có hệ miễn dịch suy giảm cũng dễ bị lây nhiễm hơn. Viêm màng não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn do Vi khuẩn neisseria meningitidis gây nên. Vi khuẩn thường trú ở bề mặt niêm mạc của vùng hầu họng và lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với các hạt chất tiết đường hô hấp từ người bệnh và người lành mang trùng. Vi khuẩn này gây viêm màng não và nhiễm trùng máu - 2 loại nhiễm trùng nghiêm trọng, nếu không được điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% trong vòng 24 - 48 giờ hoặc gây di chứng thần kinh nghiêm trọng. Tỷ lệ tử vong hiện nay đã giảm so với các năm trước nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 8 - 15%.

Những đối tượng có nguy cơ cao được khuyến cáo tiêm vắc xin phòng viêm màng não mô cầu, bao gồm trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên, trẻ nhỏ và người lớn có nguy cơ cao mắc bệnh do não mô cầu. Trong đó, thanh thiếu niên là nhóm có nguy cơ kép "mang vi khuẩn, lây truyền và nhiễm bệnh", tiềm ẩn số ca mắc và lây truyền sang các nhóm tuổi khác.

Để phòng bệnh do não mô cầu, ngoài tiêm chủng, cộng đồng cần đảm bảo vệ sinh phòng bệnh (nhà ở, nhà trẻ, lớp học phải thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng). Nơi có ổ dịch cũ, cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp sốt, viêm hầu họng để theo dõi.