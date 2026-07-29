'Quảng Đông Thập Hổ' đạt hạng nhất giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long Motor

Đồng hành cùng giải đấu với vai trò đơn vị đồng tổ chức, Kim Long Motor mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn cờ tướng, tăng cường giao lưu văn hóa và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Đại diện Kim Long Motor và Liên đoàn Cờ TP.HCM trao cúp và giải thưởng cho đội hạng nhất "Quảng Đông Thập Hổ" ẢNH: KIM LONG MOTOR

Lễ bế mạc diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, Liên đoàn Cờ TP.HCM, Liên đoàn Cờ TP.Đà Nẵng, ban huấn luyện cùng các kỳ thủ tham dự giải.

Ngay trong mùa đầu tiên, giải đấu đã quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu đến từ 2 đội: "Việt Nam Thập Hùng" và "Quảng Đông Thập Hổ" (Trung Quốc), mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn và chất lượng chuyên môn cao.

Giải đấu diễn ra theo thể thức đồng đội với 10 vòng đấu ẢNH: KIM LONG MOTOR

Trải qua 10 vòng đấu diễn ra đầy kịch tính, các kỳ thủ 2 đội đã mang đến cho khán giả những màn đấu trí đỉnh cao, nơi từng nước cờ đều là sự kết tinh của tư duy chiến lược, bản lĩnh và kinh nghiệm.

Không chỉ là cuộc so tài về chuyên môn, mỗi ván đấu còn là màn cân não hấp dẫn khi thế trận liên tục đổi chiều, tạo nên những khoảnh khắc gay cấn đến những nước cờ cuối cùng.

Đặc cấp quốc tế đại sư Lại Lý Huynh (Việt Nam) đối đầu cùng kỳ thủ Trâu Hải Đào (Quảng Đông, Trung Quốc) ẢNH: KIM LONG MOTOR

Những tên tuổi hàng đầu làng cờ nước nhà như Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Hà Văn Tiến... đã thi đấu đầy bản lĩnh, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thế trận trước sức ép từ các cao thủ Quảng Đông.

Ở chiều ngược lại, Thái Hữu Quảng, Chu Thiếu Quân, Lê Đạc, Liêu Cẩm Thiêm và Hoàng Văn Tuấn… cũng cho thấy đẳng cấp của những kỳ thủ đến từ "nôi cờ tướng Trung Hoa" khi liên tục tạo ra các thế trận khó, buộc đối thủ phải tính toán chính xác trong từng nước đi.

“Tây Độc” Nguyễn Thành Bảo cùng đồng đội đã mang đến nhiều ván cờ hấp dẫn cho người hâm mộ ẢNH: KIM LONG MOTOR

Sau những cuộc đấu trí căng thẳng, đội tuyển "Quảng Đông Thập Hổ" đã thể hiện bản lĩnh cùng phong độ ổn định để vượt qua "Việt Nam Thập Hùng", qua đó xuất sắc giành hạng nhất tại giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long Motor lần thứ 1 - năm 2026.

Chiến thắng ấy không chỉ là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ xuyên suốt giải đấu, mà còn khép lại mùa giải đầu tiên bằng những dấu ấn đẹp về tinh thần giao lưu, sự cống hiến và những ván cờ chất lượng, giàu giá trị chuyên môn.

Đại diện FUTA Land và Liên đoàn Cờ TP.Đà Nẵng trao cúp và giải thưởng cho đội “Việt Nam Thập Hùng” ẢNH: KIM LONG MOTOR

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, ban tổ chức đã tổng kết hành trình của giải đấu, ghi nhận những đóng góp và nỗ lực của các kỳ thủ thuộc, đồng thời trao cúp và giải thưởng cho các đội.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lữ Khâm, Phó chủ tịch Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc, Trưởng đoàn "Quảng Đông Thập Hổ" đánh giá cao công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Theo ông Lữ Khâm, mùa giải đầu tiên đã xây dựng thành công một sân chơi chuyên nghiệp, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu cờ không chỉ tại Việt Nam, Trung Quốc mà còn nhiều quốc gia trên thế giới.

Vị "Dương thành thiếu soái" 5 lần vô địch thế giới cũng nhấn mạnh rằng, giải đấu không chỉ mang đến những cuộc tranh tài đỉnh cao, mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa giới cờ tướng Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới.

“Dương thành thiếu soái” Lữ Khâm bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô của giải đấu ẢNH: KIM LONG MOTOR





Ông Đào Viết Ánh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Kim Long Motor phát biểu tại lễ bế mạc ẢNH: KIM LONG MOTOR

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đào Việt Ánh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Kim Long Motor nhấn mạnh: "Đối với Kim Long Motor, đồng hành cùng thể thao trí tuệ không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là sự đầu tư cho những giá trị bền vững. Chúng tôi mong muốn giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long Motor sẽ tiếp tục duy trì và phát triển, trở thành sân chơi thường niên uy tín, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng cờ tướng Việt Nam với bạn bè quốc tế".

Khép lại mùa giải đầu tiên với nhiều dấu ấn tốt đẹp, giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long Motor lần thứ 1 - năm 2026 không chỉ mang đến những cuộc tranh tài đỉnh cao, mà còn để lại nhiều giá trị nhân văn về tinh thần thể thao và sự gắn kết.

Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định ý nghĩa của sự đồng hành giữa doanh nghiệp và thể thao trong việc kiến tạo những sân chơi chuyên nghiệp và lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng.