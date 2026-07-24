Lại Lý Huynh và đồng đội thi đấu giải cờ tướng tranh cúp Kim Long Motor

Tham dự khai mạc có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.Đà Nẵng, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc, Liên đoàn Cờ TP.HCM và Liên đoàn Cờ TP.Đà Nẵng; Hội đồng trọng tài cùng ban huấn luyện. Đặc biệt, sự hiện diện của các kỳ thủ thuộc 2 đội tuyển "Việt Nam Thập Hùng" và "Quảng Đông Thập Hổ" hứa hẹn mang đến nhiều ván đấu hấp dẫn và giàu tính chuyên môn.

Đại diện KIM LONG MOTOR trao hoa cho các đơn vị đồng thực hiện và phối hợp chuyên môn, bảo trợ truyền thông của giải ẢNH: K.L

Đội tuyển "Việt Nam Thập Hùng" quy tụ những kỳ thủ xuất sắc của cờ tướng Việt Nam, với những tên tuổi nổi bật như Lại Lý Huynh - đương kim vô địch thế giới 2025; Nguyễn Thành Bảo - HCV đồng đội thế giới 2022, HCV SEA Games 31; Hà Văn Tiến - đương kim vô địch quốc gia 2026, cùng dàn cựu danh thủ vô địch giải cờ tướng Việt Nam.

Trong khi đó, "Quảng Đông thập hổ" mang đến lực lượng hùng hậu với nhiều kỳ thủ đang thi đấu tại Giáp Cấp Liên Tái - giải cờ tướng chuyên nghiệp hàng đầu Trung Quốc như Thái Hữu Quảng, Chu Thiếu Quân, Lưu Vận Long cùng các nhà vô địch giải mở toàn quốc và những tài năng trẻ nổi bật.

Đặc biệt, trưởng đoàn "Quảng Đông thập hổ" là đại sư Lữ Khâm, huyền thoại của cờ tướng Trung Quốc với biệt danh "Dương Thành thiếu soái", người từng 5 lần vô địch thế giới, 5 lần vô địch quốc gia, 11 lần vô địch Ngũ Dương Cúp và hiện là Phó chủ tịch Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tào Viết Hải, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh, việc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp KIM LONG MOTOR - lần thứ 1 được tổ tại Đà Nẵng là một dấu mốc ý nghĩa đối với phong trào thể thao trí tuệ của thành phố. Giải đấu không chỉ làm phong phú chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao mùa hè 2026 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh và nâng tầm vị thế du lịch Đà Nẵng.

Các kỳ thủ 2 đội nhanh chóng bước vào những ván đấu đầu tiên sau lễ khai mạc ẢNH: K.L

Trong vai trò đồng tổ chức và nhà tài trợ chính giải đấu, ông Đào Viết Ánh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc KIM LONG MOTOR cho biết, KIM LONG MOTOR luôn kiên định với định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm xã hội, tích cực đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và giáo dục. Thông qua giải đấu, doanh nghiệp mong muốn tạo thêm cơ hội để các kỳ thủ 2 nước giao lưu, cọ xát quốc tế, đồng thời hướng tới xây dựng một sự kiện thường niên có uy tín trong khu vực.

Để kiến tạo một sân chơi cờ tướng mang tầm quốc tế ngay tại Việt Nam, KIM LONG MOTOR đã phối hợp chặt chẽ với FUTA Land và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị. Được lựa chọn là địa điểm đăng cai, FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square sở hữu hạ tầng hiện đại và không gian tổ chức đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu của một giải đấu cờ tướng quốc tế, mang đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp cho các kỳ thủ.

Giải đấu áp dụng thể thức đối kháng đồng đội trên 10 bàn, diễn ra trong 10 vòng với tổng cộng 100 ván đấu cá nhân. Mỗi kỳ thủ có 30 phút thi đấu cùng 15 giây cộng thêm sau mỗi nước đi, hứa hẹn mang đến những màn đấu trí tốc độ cao, nhưng vẫn đòi hỏi chiều sâu chiến thuật. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 750 triệu đồng (mức thưởng cao nhất đối với giải cờ tướng đồng đội được tổ chức tại Việt Nam), giải đấu tiếp tục khẳng định quy mô tổ chức và sức hút của một sân chơi cờ tướng mang tầm quốc tế.

Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bước vào các ván đấu trong không khí nghiêm túc và tập trung cao độ. Trên 10 bàn đấu, những thế cờ giằng co cùng các nước đi đầy tính toán đã tạo nên màn khởi tranh hấp dẫn, thể hiện trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh của các danh thủ. Trong suốt thời gian diễn ra giải, toàn bộ diễn biến, kết quả và những khoảnh khắc nổi bật sẽ được KIM LONG MOTOR liên tục cập nhật trên fanpage chính thức của giải đấu.

Với chất lượng chuyên môn cao, sự góp mặt của nhiều kỳ thủ nổi tiếng cùng công tác tổ chức bài bản, giải cờ tướng giao hữu tranh cúp KIM LONG MOTOR lần thứ 1 - năm 2026 được kỳ vọng trở thành dấu mốc mới trong hoạt động giao lưu cờ tướng giữa 2 quốc gia Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, đặt nền tảng từng bước xây dựng một thương hiệu thể thao quốc tế thường niên của Việt Nam, tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.