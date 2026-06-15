Kim Long Motor hợp tác ZF Group, thúc đẩy xuất khẩu xe Việt ra toàn cầu

Chiều 15.6, Kim Long Motor Huế và ZF Friedrichshafen AG (ZF Group, tập đoàn công nghệ ô tô hàng đầu thế giới đến từ Đức) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, thiết lập nền tảng hợp tác lâu dài và bền vững trong lĩnh vực công nghệ truyền động, hộp số và các giải pháp phương tiện năng lượng mới.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường các tính năng thông minh và thúc đẩy xuất khẩu xe thương hiệu Kim Long ra thị trường toàn cầu.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam theo hướng hiện đại, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

ZF Group cung cấp công nghệ hộp số thế hệ mới cho xe bus Kim Long Motor

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất triển khai hợp tác toàn diện trong việc ứng dụng các linh kiện cốt lõi của ZF Group trên các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong và xe điện do Kim Long Motor sản xuất.

Trong giai đoạn đầu, ZF Group sẽ cung cấp các dòng hộp số tự động 6 cấp công nghệ mới cho các sản phẩm xe bus của Kim Long Motor. Việc hợp tác với ZF Group được kỳ vọng giúp các sản phẩm mang thương hiệu Kim Long Motor tiếp tục được khách hàng và đối tác trong nước, quốc tế đánh giá cao nhờ chất lượng vượt trội, khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Ở các giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại như hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), cầu điện e-Axle, hệ treo khí nén điều khiển điện tử ECAS cùng các giải pháp điện hóa, công nghệ kết nối và quản lý phương tiện thông minh.

Kim Long Motor ký hợp tác chiến lược với ZF Friedrichshafen AG, thúc đẩy xuất khẩu xe Việt ra toàn cầu

ẢNH: CTV

Hướng tới xây dựng trung tâm kỹ thuật và đào tạo công nghệ ô tô

Bên cạnh hợp tác công nghệ, Kim Long Motor và ZF Group cũng chú trọng phát triển hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thỏa thuận, Kim Long Motor sẽ đảm nhiệm vai trò cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho các sản phẩm của ZF tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi và nhiều thị trường tiềm năng khác.

Hai bên sẽ phối hợp hoàn thiện các tiêu chuẩn dịch vụ, phát triển hệ thống phụ tùng chính hãng và đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu nhằm tối đa hóa thời gian khai thác phương tiện, giảm tổng chi phí sở hữu và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Về định hướng dài hạn, Kim Long Motor và ZF Group thống nhất thành lập Trung tâm Kỹ thuật và Đào tạo để nghiên cứu chuyên sâu các sản phẩm hộp số tự động trên ô tô truyền thống, xe điện và các dòng xe năng lượng mới.

Trung tâm sẽ đóng vai trò hạt nhân trong hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm và từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ngành ô tô trong tương lai.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor Huế cho biết, sự hợp tác với ZF Group là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển và hội nhập toàn cầu của doanh nghiệp.

Theo ông, việc tích hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến từ ZF Group sẽ giúp các dòng xe Kim Long nâng cấp toàn diện về hiệu suất vận hành, độ an toàn và tính ứng dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, qua đó tạo đà thúc đẩy xuất khẩu xe thương mại mang thương hiệu Việt ra toàn cầu.

Ông Markus Maier, Giám đốc Kinh doanh ZF Group cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao năng lực đầu tư, hệ sinh thái sản xuất đồng bộ và chiến lược phát triển dài hạn của Kim Long Motor.

Ông Markus Maier khẳng định sự hợp tác lần này sẽ mở ra cơ hội đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực truyền động, an toàn, điện hóa và kết nối thông minh đến Việt Nam cũng như các thị trường tiềm năng thông qua các dòng xe thương mại do Kim Long Motor sản xuất.

"Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển hệ thống dịch vụ hậu mãi chuẩn toàn cầu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng", ông Markus Maier nhấn mạnh.

ZF Friedrichshafen AG (ZF Group) là tập đoàn công nghệ và sản xuất linh kiện ô tô có trụ sở tại Đức. Với hơn 100 năm kinh nghiệm, ZF Group cung cấp các giải pháp tiên tiến về truyền động, hộp số, hệ thống an toàn cho các nhà sản xuất ô tô trên toàn thế giới như: BMW, AUDI, Porsche.. Ngoài ra, tập đoàn còn tiên phong trong các công nghệ hướng tới tương lai của ngành ô tô, bao gồm xe điện và hệ thống hỗ trợ lái thông minh.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các công nghệ thông minh và điện hóa, sự hợp tác giữa Kim Long Motor và ZF Group không chỉ là sự kết nối giữa một doanh nghiệp sản xuất ô tô đang phát triển mạnh tại Việt Nam với một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, mà còn là sự cộng hưởng giữa năng lực công nghiệp, đổi mới sáng tạo và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Đồng thời, sự hợp tác này cũng góp phần đặt những viên gạch nền móng hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam vươn mình trở thành quốc gia phát triển, công nghiệp hiện đại, hùng cường vào 2045.