Kim Long Motor xuất khẩu lô xe bus 'made in Vietnam' đầu tiên sang Thái Lan

Tháng 3.2026, Kim Long Motor chính thức xuất khẩu lô 10 xe bus ghế ngồi "made in Vietnam" sang Thái Lan, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược vươn ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp ô tô Việt.

Bước tiến lớn của xe bus Việt Nam tại thị trường ASEAN

Lô xe bus đầu tiên được xuất khẩu nằm trong hợp đồng 300 xe cung cấp cho thị trường Thái Lan trong năm 2026. Đây không chỉ là một đơn hàng thương mại, mà còn là cột mốc khẳng định năng lực sản xuất, chất lượng và vị thế ngày càng tăng của ngành ô tô Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, việc xuất khẩu thành công sang Thái Lan - thị trường có tiêu chuẩn cao, cho thấy sản phẩm của Kim Long Motor đã đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ thuật, vận hành và điều kiện hạ tầng giao thông.

Lô xe bus đầu tiên của Kim Long Motor xuất khẩu sang Thái Lan ẢNH: CTV

Các dòng xe bus xuất khẩu lần này được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của Kim Long Motor, tối ưu theo điều kiện vận hành thực tế tại Thái Lan.

Đặc biệt, sản phẩm đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80%, sản xuất tại nhà máy Kim Long Motor Huế. Nhờ đó, xe đủ điều kiện đạt Form D, giúp được miễn thuế nhập khẩu khi vào Thái Lan và các quốc gia trong khối ASEAN.

Trong lô hàng xuất khẩu, dòng xe bus ghế ngồi 12 m KimLong99 là điểm nhấn đáng chú ý. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, không gian tiện nghi, phù hợp với nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao. Thông số kỹ thuật ấn tượng, gồm:

Động cơ: YUCHAI K11 thế hệ mới

Dung tích: 10.979 cc

Công suất: 410 Ps

Mô-men xoắn: 1.000 - 1.400 Nm

Mức tiêu hao nhiên liệu: chỉ 19 - 21 lít/100 km (dẫn đầu phân khúc)

Tăng độ cứng vững

Giảm trọng lượng

Tối ưu khả năng vận hành trên nhiều địa hình

Kim Long Motor xuất khẩu xe bus sang Thái Lan, đánh dấu bước tiến của ô tô Việt ra thị trường quốc tế ẢNH: CTV

Kim Long Motor làm chủ chuỗi sản xuất - lợi thế cạnh tranh bền vững

Khung xe sử dụng công nghệ Full Monocoque (liền khối), giúp:

Khác với nhiều sản phẩm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng rời rạc, toàn bộ khung gầm, động cơ Yuchai K11 của xe bus ghế ngồi được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Kim Long Motor Huế.

Việc chủ động trong chuỗi sản xuất không chỉ đảm bảo chất lượng đồng bộ mà còn nâng cao khả năng kiểm soát nguồn cung, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Nội thất xe bus KIMLONG99 được nâng cấp tiện nghi, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao ẢNH: CTV

Bên cạnh dòng xe bus sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, lần đầu tiên tại Việt Nam xe bus ghế ngồi thuần điện 12 m do Kim Long Motor sản xuất đã chinh phục thị trường Thái Lan. Từ đó đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình tiên phong phát triển các dòng xe thương mại xanh, thân thiện môi trường.

Xe sử dụng hệ thống pin BYD công nghệ mới, được sản xuất tại nhà máy sản xuất pin xe điện thương mại thuộc Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế.

Công nghệ pin hiện đại cho phép xe di chuyển quãng đường lên đến 300 km sau khoảng 45 phút sạc, kết hợp hệ thống phanh tái sinh giúp tối ưu hiệu suất năng lượng. Giải pháp này không chỉ giúp xe vận hành êm ái, ổn định mà còn góp phần giảm đáng kể chi phí vận hành so với các dòng xe truyền thống.

Với khả năng tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải, dòng xe bus thuần điện đáp ứng tốt xu hướng phát triển giao thông xanh, phù hợp với định hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch mà Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy.

Nhà máy Kim Long Motor tại Huế với tỷ lệ nội địa hóa trên 80%, phục vụ sản xuất xe bus xuất khẩu ẢNH: CTV

Trong thời gian tới, Kim Long Motor sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, đẩy mạnh phát triển các dòng xe thân thiện môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu xe thương mại uy tín trong khu vực.

Không chỉ dừng lại ở đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, Kim Long Motor còn từng bước khẳng định năng lực làm chủ chuỗi sản xuất với hệ thống nhà máy được đầu tư đồng bộ, từ nghiên cứu phát triển đến sản xuất các công đoạn then chốt như sản xuất linh kiện, khung thân xe, động cơ đến pin xe điện.