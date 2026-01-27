Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Kim Long Motor hợp tác BYD Battery, động thổ nhà máy pin 130 triệu USD tại Huế

Uyển Nhi
Uyển Nhi
27/01/2026 15:07 GMT+7

Kim Long Motor ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery, động thổ nhà máy pin trị giá 130 triệu USD tại Huế.

Sáng 27.1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế (TP.Huế), Công ty Kim Long Motor tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin BYD.

Đến dự có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế; ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Huế; ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND TP.Huế cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành TP.Huế, Cục Đường bộ Việt Nam...

Kim Long Motor hợp tác BYD Battery, động thổ nhà máy pin 130 triệu USD tại Huế- Ảnh 1.

Kim Long Motor ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery và động thổ nhà máy pin tại Huế

ẢNH: CTV

Theo thỏa thuận hợp tác, Kim Long Motor đầu tư xây dựng nhà máy pin năng lượng mới tại Việt Nam, dưới sự đồng hành và chuyển giao toàn diện về kỹ thuật, công nghệ từ Tập đoàn BYD (tập đoàn công nghệ và ô tô năng lượng mới - PV).

Việc hợp tác với BYD giúp Kim Long Motor tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và quản trị chất lượng trong lĩnh vực pin, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Nhà máy sản xuất pin BYD được xây dựng tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế. Sản phẩm của nhà máy là các dòng pin dành cho xe tải, xe bus, minivan, minibus…, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam.

Từ đó, hướng tới xuất khẩu, với pin chất lượng cao và các dòng xe thương mại nguyên chiếc mang thương hiệu "Made in Việt Nam" do Kim Long Motor sản xuất.

Kim Long Motor hợp tác BYD Battery, động thổ nhà máy pin 130 triệu USD tại Huế- Ảnh 2.

Nhà máy sản xuất pin BYD có công suất lên đến 6 GWh/năm

ẢNH: CTV

Nhà máy pin chuyên dụng cho xe thương mại này có tổng vốn đầu tư 2 giai đoạn là 130 triệu USD.

Giai đoạn 1 được xây dựng trên diện tích 4,4 ha nhà xưởng có mái che, định hướng trở thành nhà máy sản xuất pin xe điện có công suất 3 GWh/năm, với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng thêm 10 ha nhà xưởng, nâng tổng công suất lên 6 GWh/năm, đồng thời phát triển thêm dòng pin cho xe con.

Nhà máy dự kiến sớm đi vào vận hành, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất và chủ động nguồn cung pin cho Kim Long Motor.

Thúc đẩy giao thông xanh

Đáng chú ý, Kim Long Motor nghiên cứu, phát triển và sản xuất mẫu xe bus giường nằm EV 34 chỗ, ứng dụng công nghệ pin BYD hiện đại.

Đây là mẫu xe bus giường nằm liên tỉnh sử dụng năng lượng mới, phục vụ thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ của Kim Long Motor, đồng thời tạo động lực thúc đẩy xu hướng vận tải xanh, bền vững.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor nhấn mạnh, Kim Long Motor xác định phát triển xe điện không chỉ là xu hướng tất yếu, mà là chiến lược dài hạn gắn liền với năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia.

"Việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn BYD và đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất pin BYD thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc làm chủ các công nghệ cốt lõi, thay vì chỉ dừng lại ở lắp ráp hay gia công. Chúng tôi tin rằng, phát triển công nghiệp xanh không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế xanh", ông Đào Viết Ánh nói.

Kim Long Motor hợp tác BYD Battery, động thổ nhà máy pin 130 triệu USD tại Huế- Ảnh 3.

Ông Đào Viết Ánh phát biểu tại sự kiện động thổ nhà máy pin tại Huế

ẢNH: CTV

Khi đi vào vận hành, nhà máy sản xuất pin BYD sẽ góp phần giúp Kim Long Motor hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80% vào quý 2/2026, từng bước hình thành trung tâm sản xuất pin và xe điện quy mô ở khu vực.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất pin và xe điện. Qua đó, thúc đẩy giao thông xanh, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghiệp năng lượng sạch toàn cầu.

