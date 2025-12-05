Kim Long Motor khánh thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ô tô đầu tiên ở Việt Nam

Sáng 5.12, tại TP.Huế, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai và lễ xuất xưởng động cơ Yuchai đầu tiên - đánh dấu cột mốc lịch sử trong quá trình hiện thực hóa chiến lược làm chủ công nghệ cốt lõi trong ngành công nghiệp sản xuất động cơ tại Việt Nam.

Nhà máy sở hữu dây chuyền hiện đại chuẩn quốc tế

Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dây chuyền hiện đại có khả năng chế tạo và sản xuất những dòng động cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ không chỉ riêng ngành công nghiệp ô tô mà còn các ngành công nghiệp quan trọng khác.

Lễ khánh thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai tại TP.Huế ẢNH: H.N

Theo đó, nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai được động thổ vào ngày 23.8.2024 ngay sau lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Kim Long Motor và Tập đoàn Yuchai - nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới.

Chỉ sau hơn 12 tháng thi công thần tốc với tinh thần quyết tâm cao độ, hệ thống nhà máy hiện đại và đồng bộ đã hoàn thiện, vận hành thử nghiệm thành công và chính thức xuất xưởng sản phẩm động cơ đầu tiên.

Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai được xây dựng trên diện tích 6,5 ha với vốn đầu tư giai đoạn đầu là 260 triệu USD. Dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ với mức độ tự động hóa lên đến 90% cho phép nhà máy sở hữu năng lực sản xuất đa dạng với các dòng động cơ như: động cơ ô tô, động cơ tàu thủy, máy móc nông nghiệp, máy phát điện...

Lễ ký kết hợp đồng dịch vụ kỹ thuật tại nhà máy Việt Nam giữa Kim Long Motor và Yuchai ẢNH: H.N

Trong đó, ở giai đoạn đầu, nhà máy đã hoàn thiện 2,5 ha tập trung sản xuất và lắp ráp các dòng động cơ đốt trong (diesel) với công suất hơn 40.000 động cơ/năm, tương đương chỉ mất 3 phút/động cơ.

Nhà máy ứng dụng loạt công nghệ hiện đại bậc nhất, tối ưu hóa và chuẩn xác từng công đoạn sản xuất: công nghệ JIS (Just-in-Sequence) - tự động cấp phát vật tư, linh kiện chính xác theo đúng trình tự của toàn bộ quá trình lắp ráp; hệ thống Precision Assembly Robot đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cảm biến, thị giác máy, điều khiển và truy xuất dữ liệu, đảm bảo độ chính xác và ổn định gần như tuyệt đối.

Đại biểu dự lễ khánh thành tham quan nhà máy ẢNH: H.N

Toàn bộ dây chuyền vận hành trên nền tảng Smart Factory với mức độ số hóa lên đến 90% (MES - IIoT - Robot Traceability), cho phép truy xuất 100% dữ liệu kỹ thuật theo từng mã động cơ.

Bước sang giai đoạn 2, Kim Long Motor và Tập đoàn Yuchai sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ thống dây chuyền tự động hóa để gia công các linh kiện cốt lõi của động cơ như: thân máy, nắp máy, trục khuỷu, trục cam, thanh truyền và nội địa hóa các linh kiện giá đỡ, pát liên kết như hệ phân phối khí, phát lực, bôi trơn - làm mát, truyền động.

Song song đó, Kim Long Motor sẽ đưa vào vận hành nhà máy sản xuất và chế tạo phôi với các dây chuyền rèn - dập hiện đại, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa động cơ lên đến 80%.

Sự vận hành đồng bộ của nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai cùng hệ thống các nhà máy công nghiệp phụ trợ sẽ tạo nên bước đột phá mạnh mẽ trong năng lực sản xuất, chế tạo của ngành công nghiệp tự động trong nước.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: H.N

Lần đầu tiên sau nhiều năm mong đợi, niềm tự hào của người Việt đã trở thành hiện thực khi Kim Long Motor hợp tác thành công trong việc sản xuất và chế tạo động cơ ngay tại Việt Nam.

Hệ thống dây chuyền công nghệ tại nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai được Tập đoàn Yuchai trực tiếp chuyển giao và giám sát lắp đặt bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế, kỹ sư giàu kinh nghiệm, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu suất tối ưu.

Quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường) và IATF 16949 (Hệ thống quản lý chất lượng ô tô quốc tế), tạo nền tảng vững chắc cho chất lượng sản phẩm.

Từ đây, các dòng động cơ do nhà máy sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa, mà còn hướng tới xuất khẩu sang thị trường ASEAN, Hàn Quốc và Trung Đông, đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Hướng đến mục tiêu ô tô “Made in Vietnam” đạt chuẩn quốc tế

Tại sự kiện, hai sản phẩm động cơ đầu tiên - Yuchai K11, Yuchai Y24 đã được hoàn thiện và chính thức xuất xưởng. Dòng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới hiện đang được trang bị trên các sản phẩm xe bus giường nằm, ghế ngồi KimLong 99.

Dòng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới hiện đang được trang bị trên các sản phẩm xe bus giường nằm, ghế ngồi KimLong 99 ẢNH: H.N

Ngay thời điểm ra mắt thị trường, động cơ nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao từ các doanh nghiệp vận tải trong nước về khả năng vận hành mạnh mẽ và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với mức tiêu hao chỉ 19 - 22 lít/100 km.

Tiếp nối thành công đó trong lễ xuất xưởng, động cơ Yuchai Y24 chính thức trình làng. Động cơ sở hữu dung tích xi lanh 2.360 (cc) và công suất 110 Ps tối ưu cho khả năng vận tải linh hoạt - mạnh mẽ - tiết kiệm nhiên liệu, qua đó đặt nền móng cho dòng xe tải nhẹ thương hiệu KIM LONG sắp ra mắt.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu đưa ô tô “Made in Vietnam” đạt chuẩn quốc tế tiến xa hơn trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Đại biểu dự lễ khánh thành tham quan nhà máy ẢNH: H.N

Song song với hai dòng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới và Yuchai Y24, nhà máy sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm. Nhà máy sẽ đưa vào sản xuất các dòng động cơ mới như Yuchai A07N, Yuchai S04, Yuchai S07 và Yuchai K12L nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp xe thương mại của Kim Long Motor.

Tại buổi lễ, ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: “Sự vận hành đồng bộ của nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai cùng nhà máy đột dập quy mô lớn và hệ thống các nhà máy công nghiệp phụ trợ sẽ tạo nên bước đột phá mạnh mẽ trong năng lực sản xuất, chế tạo công nghiệp nội địa".

Ông Đào Viết Ánh cho biết, không chỉ nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật và tính tự chủ trong sản xuất, tổ hợp công nghiệp này là chìa khóa then chốt hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa động cơ lên đến 80%. Qua đó, đưa khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế trở thành trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

"Khi toàn bộ các nhà máy tại khu công nghiệp đi vào hoạt động sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, mang đến hàng chục nghìn việc làm ổn định, góp phần hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, năng động tại mảnh đất cố đô", Tổng giám đốc Kim Long Motor nói.

Lễ xuất xưởng động cơ đầu tiên tại nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai không chỉ là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực sản xuất và làm chủ công nghệ cốt lõi của Kim Long Motor, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí - ô tô Việt Nam.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và chiến lược hợp tác quốc tế bền vững, Kim Long Motor cam kết tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và mở rộng quy mô sản xuất, mang đến những sản phẩm chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và vươn xa ra thế giới.

Việc đưa vào vận hành nhà máy là việc làm rất thiết thực, cụ thể để thực hiện các chủ trương, chính sách mang tầm đột phá, chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trước thềm kỷ nguyên mới, với các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; hội nhập quốc tế trong tình hình mới…

Việc này cũng góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược thời gian tới như khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn mới đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm xung lực phát triển đột phá, thúc đẩy tăng trưởng GDP đạt 2 con số trong những năm tới.

Kim Long Motor khánh thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ hiện đại là lời khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước, sẵn sàng cùng dân tộc bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".