Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kim Long Motor tiếp tục tặng xe Kim Long X9 khi mua Kim Long 99

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
11/10/2025 10:59 GMT+7

Kim Long Motor bàn giao lô xe Kim Long X9 đến khách hàng tham gia chương trình ‘Đầu tư Kim Long 99 - nhận ngay Kim Long X9’.

Sáng 10.10, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế đã diễn ra lễ bàn giao xe minibus Kim Long X9 trong khuôn khổ chương trình ưu đãi “Đầu tư Kim Long 99 - nhận ngay Kim Long X9”.

Kim Long Motor tiếp tục tặng xe Kim Long X9 khi mua Kim Long 99- Ảnh 1.

Đại diện Kim Long Motor bàn giao xe Kim Long X9 cùng quà tặng cho quý khách hàng và đối tác

ẢNH: H.N

Đến nay, tổng cộng 99 chiếc Kim Long X9 đã được bàn giao đến quý khách hàng và đối tác trên toàn quốc. Sự kiện là dịp để Kim Long Motor gửi lời tri ân đến những khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua.

Với mong muốn mang đến chính sách đầu tư hiệu quả và thiết thực nhất cho khách hàng, Kim Long Motor đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Đầu tư Kim Long 99 - nhận ngay Kim Long X9”.

Theo đó, khách hàng sẽ được tặng 1 xe minibus Kim Long X9 (16 chỗ) khi mua 4 xe bus giường nằm Kim Long 99 hoặc 6 xe bus ghế ngồi Kim Long 99. Đây là chương trình ưu đãi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giúp doanh nghiệp vừa có cơ hội mở rộng đội xe, vừa tối ưu chi phí vận hành.

Kim Long Motor tiếp tục tặng xe Kim Long X9 khi mua Kim Long 99- Ảnh 2.

Những chiếc xe minibus Kim Long X9 được bàn giao cho khách hàng trong đợt này

ẢNH: H.N

Dòng xe Kim Long 99 và minibus Kim Long X9 được xem là bộ đôi hoàn hảo, bổ trợ lẫn nhau trong chiến lược phát triển dịch vụ vận tải của doanh nghiệp. 

Xe bus Kim Long 99 đóng vai trò “chủ lực” trên các tuyến vận tải hành khách đường dài và tour du lịch với khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ sử dụng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới cho mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 19 - 22 lít/100 km.

Trong khi đó, minibus Kim Long X9 chính là “mảnh ghép linh hoạt”, phù hợp khai thác các tuyến ngắn và trung chuyển nội đô. Sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 8 - 9 lít/100 km, dòng xe này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác.

Kim Long Motor tiếp tục tặng xe Kim Long X9 khi mua Kim Long 99- Ảnh 3.

Minibus Kim Long X9 phiên bản 16 chỗ sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng từ 8 - 9 lít/100 km cùng không gian nội thất rộng rãi

ẢNH: H.N

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp vận tải tiêu biểu như: Công ty Nụ Cười Mới, Công ty Long Hiền, Công ty Mai Anh, Công ty Hồ Lộc, Công ty Khánh Thịnh, Công ty Thành Liên Quảng Trị... Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng về chất lượng sản phẩm cùng chính sách ưu đãi linh hoạt và dịch vụ hậu mãi tận tâm mà Kim Long Motor mang lại.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Kim Long Motor chia sẻ: “Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, Kim Long Motor cam kết mang đến những giá trị thiết thực, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vận tải. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng tối ưu hiệu quả đầu tư và kinh doanh”.

Nhân dịp này, Kim Long Motor gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Kim Long Motor trong suốt thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của quý vị trên hành trình phía trước.

Trước sự đón nhận tích cực thị trường, Kim Long Motor quyết định tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi “Đầu tư Kim Long 99 - Nhận ngay Kim Long X9” đến hết ngày 31.1.2026.

Chương trình không chỉ thể hiện lời tri ân sâu sắc đến khách hàng mà còn mang đến cơ hội và lợi ích hấp dẫn, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả đầu tư và kinh doanh.

Lễ bàn giao xe minibus Kim Long X9 thể hiện cam kết của Kim Long Motor trong việc không ngừng mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm và chính sách đầu tư hiệu quả. 

Với tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vận tải Việt Nam, Kim Long Motor tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và uy tín thương hiệu trên hành trình chinh phục thị trường, hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Tin liên quan

Kim Long Motor ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Triển lãm thành tựu đất nước

Kim Long Motor ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Triển lãm thành tựu đất nước

Trong không khí đầy ý nghĩa của Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Kim Long Motor đã mang đến dấu ấn mạnh mẽ.

Kim Long Motor hợp tác Công ty LG Energy Solution sản xuất pin ô tô điện

Khám phá thêm chủ đề

KIM LONG MOTOR Kim Long 99 kim long X9 Minibus Doanh nghiệp vận tải Vận Tải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận