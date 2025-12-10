Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe buýt sang thị trường Thái Lan

Ngày 9.12, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Công ty KIJSETTHI Mobility (Thái Lan) chính thức ký kết thỏa thuận mua bán.

Theo đó, Kim Long Motor sẽ cung ứng 1.000 xe buýt các loại thương hiệu Kim Long cho KIJSETTHI Mobility, phục vụ thị trường Thái Lan. Tiếp nối thành công đó, Kim Long Motor sẽ tiếp tục xuất khẩu vào thị trường Trung Đông cùng nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.

Lễ ký kết thỏa thuận bán 1.000 xe buýt của Kim Long Motor Huế cho KIJSETTHI Mobility (Thái Lan) ẢNH: KIM LONG MOTOR

Hợp đồng xuất khẩu quy mô lớn lần này đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong hành trình đưa sản phẩm “Made in Vietnam” chinh phục thị trường quốc tế.

Đồng thời, khẳng định năng lực sản xuất những chiếc xe rất hiện đại và chất lượng vượt trội của sản phẩm thương hiệu Kim Long, góp phần nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

KIJSETTHI Mobility là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển mạng lưới dịch vụ di chuyển toàn diện tại Thái Lan, bao gồm kinh doanh xe thương mại, cung ứng phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng cho xe tải và xe buýt, đồng thời mở rộng sang các giải pháp bền vững trong kỷ nguyên xe điện (EV).

Đại diện hai doanh nghiệp ký kết thỏa thuận cung ứng 1.000 xe buýt sang thị trường Thái Lan ẢNH: KIM LONG MOTOR

Với trụ sở tại Suphanburi (Thái Lan), Công ty KIJSETTHI Mobility đã xây dựng uy tín trên thị trường nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu của các đơn vị vận tải trong khu vực.

Trong những năm qua, KIJSETTHI Mobility không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực cung ứng, hướng tới mục tiêu đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái giao thông an toàn, hiệu quả và bền vững tại Thái Lan.

Theo nội dung hợp đồng, Kim Long Motor sẽ cung ứng 1.000 xe buýt các loại cho thị trường Thái Lan, bao gồm các dòng chủ lực: xe buýt 12 m (động cơ đốt trong và thuần điện), xe buýt 7,8 m (động cơ đốt trong) và xe buýt điện 7,5 m.

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan.

Trong đó, các mẫu xe buýt điện (EV) 7,5 m và 12 m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường. Xe sử dụng bộ pin BYD công nghệ mới được sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp pin thuộc khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế, cho phép vận hành ổn định, êm ái và duy trì hiệu suất cao ngay cả trong điều kiện khai thác liên tục.

Nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng và cắt giảm đáng kể lượng khí thải, dòng xe này phù hợp với các yêu cầu của hệ thống giao thông xanh, đồng thời đáp ứng định hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch mà chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Các mẫu xe buýt ghế ngồi và giường nằm 12 m Kim Long 99 với thiết kế hiện đại, tiện nghi, sử dụng động cơ YUCHAI K11 thế hệ mới, hiệu suất vận hành mạnh mẽ, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 19 - 22 lít/100 km, hứa hẹn sẽ mang đến hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp.

Kể từ khi ra mắt, dòng động cơ được sử dụng trên dòng xe Kim Long 99, đã được bàn giao đến khách hàng và đối tác lên tới hơn 2.000 xe, khẳng định uy tín và năng lực sản xuất vượt trội của Kim Long Motor.

Bên cạnh đó, mẫu xe buýt 7,8 m đạt tiêu chuẩn Euro 5, thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt cùng khả năng tăng tốc, dừng đỗ ổn định giúp xe phù hợp với các tuyến ngắn và tần suất khai thác lớn, mang đến lựa chọn tối ưu cho các tuyến nội đô có mật độ phương tiện cao.

Toàn bộ sản phẩm xuất khẩu được sản xuất tại khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế với dây chuyền tự động hóa và quản trị trên nền tảng số hóa.

Đặc biệt, năng lực sản xuất động cơ và các sản phẩm ô tô của Kim Long Motor Huế được củng cố mạnh mẽ khi đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI, vừa khánh thành ngày 5.12 vừa qua.

Với quy mô 6,5 ha, vốn đầu tư giai đoạn đầu 260 triệu USD và mức tự động hóa lên tới 90%, nhà máy có khả năng sản xuất đa dạng các dòng động cơ đạt chuẩn quốc tế phục vụ xe buýt, minibus và các phương tiện thương mại thế hệ mới.

Trong bối cảnh Đông Nam Á đẩy mạnh chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh, thông minh và bền vững, sự hợp tác giữa Kim Long Motor và KIJSETTHI Mobility được xem là bước đi chiến lược, mở ra dư địa phát triển lớn cho cả hai doanh nghiệp.

Thỏa thuận này không chỉ tạo tiền đề để hai bên khai thác tối đa thế mạnh của nhau mà còn góp phần thúc đẩy quá trình “xanh hóa” ngành vận tải trong khu vực.

Về phía đối tác, đại diện KIJSETTHI Mobility cho biết, trong quá trình tìm kiếm một đối tác thật sự uy tín, có khả năng đáp ứng kế hoạch cung cấp số lượng xe lớn trong thời gian nhanh nhất, KIJSETTHI Mobilityđặc biệt ấn tượng với Kim Long Motor.

Khi tận mắt tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại và các dòng sản phẩm hoàn thiện tại nhà máy đã củng cố niềm tin của KIJSETTHI Mobility vào quyết định hợp tác.

"Tôi tin rằng KIJSETTHI Mobility có cơ hội rất lớn để thực hiện ý tưởng này khi cộng tác với Kim Long Motor. Tôi cũng hy vọng sự hợp tác giữa KIJSETTHI Mobility và Kim Long Motor không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh trước mắt mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai, xe buýt Kim Long sẽ ngày càng được nhiều khách hàng tại Thái Lan và các nước trong khu vực Đông Nam Á biết đến, cùng nhau mang lại nhiều giải pháp giao thông bền vững vào thực tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường”, đại diện KIJSETTHI Mobility nói.

Việc tiếp tục mở rộng hoạt động tại Thái Lan với đơn hàng 1.000 xe lần này đã khẳng định chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất của Kim Long Motor. Đồng thời, củng cố mạnh mẽ sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại một thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hàng đầu khu vực.

Đây là bước tiến quan trọng tạo thêm động lực để Kim Long Motor đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất - xuất khẩu xe thương mại hàng đầu Đông Nam Á.