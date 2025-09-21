Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Huế hợp tác FUTA, Kim Long Motor xây dựng đô thị di sản, công nghiệp hiện đại

Uyển Nhi
Uyển Nhi
21/09/2025 10:26 GMT+7

TP.Huế hợp tác FUTA Group và Kim Long Motor phát triển đô thị di sản - công nghiệp hiện đại; định hướng Chân Mây - Lăng Cô thành trung tâm sản xuất ô tô.

Trong khuôn khổ hội thảo Chuyển đổi xanh và đột phá trong thu hút đầu tư công nghiệp tại TP.Huế, đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa UBND TP.Huế, Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế.

Theo thỏa thuận ký ngày 19.9, 3 bên thống nhất các mục tiêu cụ thể và cam kết khai thác tiềm năng của TP.Huế cùng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; thúc đẩy các dự án đô thị, công nghiệp, hạ tầng giao thông, cảng biển, vận tải công cộng và phát triển bền vững.

Mục tiêu dài hạn là xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, du lịch và trung tâm kinh tế vùng; đồng thời định hướng Chân Mây - Lăng Cô thành trung tâm sản xuất ô tô, linh kiện, công nghiệp phụ trợ, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm cao cấp "Made in Vietnam".

Huế hợp tác FUTA, Kim Long Motor xây dựng đô thị di sản, công nghiệp hiện đại- Ảnh 1.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa UBND TP.Huế, FUTA Group và Kim Long Motor

ẢNH: P.T

Huế định hình trung tâm cấp quốc gia trong sản xuất ô tô với sự hợp tác FUTA - Kim Long Motor

Nội dung bản ghi nhớ đặt ra một lộ trình toàn diện nhằm thúc đẩy sự phát triển của TP.Huế, tập trung vào 3 nội dung cốt lõi.

Trước hết về nghiên cứu, đề xuất và phát triển các dự án bất động sản đô thị, trong đó có Khu đô thị trung tâm hành chính, tài chính Chân Mây và Khu phức hợp đô thị - thương mại dịch vụ Lăng Cô - đầm Lập An gắn với chỉnh trang hạ tầng khu vực Lăng Cô.

Đồng thời, các bên sẽ hợp tác đầu tư phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững, nhất là tại khu vực phục vụ công nghiệp ô tô quy mô lớn đang mở rộng.

Về hạ tầng giao thông và vận tải công cộng, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các tuyến monorail (đường sắt đô thị) gồm tuyến TP.Huế - Phú Bài, Phú Bài - Chân Mây - Lăng Cô, tuyến dọc sông Hương, tuyến kết nối các điểm di sản và tuyến liên vùng theo hình thức đầu tư phù hợp định hướng phát triển.

Song song đó là phát triển hệ thống xe buýt điện phục vụ TP.Huế, trước mắt thí điểm tuyến đưa đón học sinh và du khách tại một số khu du lịch.

Huế hợp tác FUTA, Kim Long Motor xây dựng đô thị di sản, công nghiệp hiện đại- Ảnh 2.

TP.Huế hợp tác FUTA, Kim Long Motor xây dựng đô thị di sản, công nghiệp hiện đại

ẢNH: P.T

Về công nghiệp và sản xuất, sẽ hình thành các tổ hợp khu công nghiệp, trong đó có tổ hợp chế tạo ô tô và công nghiệp phụ trợ ngành ô tô; liên kết với đối tác phát triển công nghiệp luyện thép xanh, nhà máy điện khí LNG, khai thác hạ tầng cảng nước sâu Chân Mây và các dự án phù hợp tiêu chí thu hút đầu tư của TP.Huế.

UBND TP.Huế khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, thủ tục hành chính để các dự án triển khai đúng quy định, phù hợp định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Sự kiện này được kỳ vọng mở ra cơ hội đầu tư mới, đồng thời góp phần định hình mô hình công nghiệp xanh gắn với bảo tồn giá trị di sản, phát triển nhanh và bền vững cho TP.Huế.

Cố đô Huế với gia tài di sản đồ sộ

Cố đô Huế với gia tài di sản đồ sộ

Huế vẫn chủ yếu trông vào bán vé tham quan di sản văn hóa thế giới cố đô, trong khi vùng đất này sở hữu quá nhiều di sản: cả di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh đến di sản tư liệu ký ức thế giới.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
