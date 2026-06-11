Kim Long Motor và Viettel Post ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 11.6, tại thành phố Huế, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) và Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, tập trung vào phát triển hệ sinh thái phân phối xe thương hiệu KimLong, logistics và các giải pháp công nghệ.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ô tô và logistics - công nghệ, hướng tới mục tiêu tạo ra các giải pháp vận tải tối ưu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường trong nước và mở rộng ra quốc tế.

Đại tá Phùng Văn Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (thứ 5, bên phải) và ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện ẢNH: H.N

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất phối hợp phát triển và mở rộng hệ thống phân phối các dòng xe thương mại Kim Long Motor sản xuất tại thị trường Việt Nam cũng như tại các quốc gia nơi tập đoàn Viettel đầu tư.

Tại thị trường trong nước, Viettel Post sẽ tận dụng lợi thế hệ sinh thái khách hàng rộng lớn để triển khai phân phối phương tiện đến hệ thống nội bộ tập đoàn, các khách hàng đang sử dụng dịch vụ Viettel Post, cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử và các khu vực dân cư tiềm năng.

Đối với thị trường quốc tế, hai bên phối hợp xuất khẩu sản phẩm Kim Long Motor thông qua mạng lưới và các đơn vị thành viên tại nước ngoài, qua đó từng bước mở rộng sự hiện diện của thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, Kim Long Motor và Viettel Post sẽ hợp tác triển khai hệ thống phân phối linh kiện, phụ tùng và vật tư thay thế thông qua mạng lưới bưu cục và trung tâm kho vận của Viettel Post trên toàn quốc. Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực dịch vụ hậu mãi, rút ngắn thời gian cung ứng và tối ưu trải nghiệm khách hàng trong quá trình vận hành phương tiện.

Ông Trần Tuấn Dũng (phải), Phó giám đốc Công ty dịch vụ - thương mại Bưu chính Viettel tại lễ ký kết ẢNH: H.N

Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông xanh, hai doanh nghiệp thống nhất nghiên cứu và liên minh đầu tư xây dựng hệ thống trạm sạc và đổi pin xe điện tại các khu vực do Viettel Post quản lý. Đây là bước đi quan trọng nhằm hình thành hệ sinh thái vận tải xanh, đáp ứng xu hướng chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trong tương lai.

Song song đó, hai bên đẩy mạnh phát triển đội xe trong hệ sinh thái Viettel Post, trước mắt triển khai thử nghiệm dòng xe van điện, xe tải thương hiệu KimLong tại Hà Nội và TP.HCM, từng bước mở rộng toàn hệ thống. Đồng thời hai bên tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dòng xe phù hợp nhu cầu vận hành, phương thức khai thác đặc thù của Viettel Post.

Hợp tác giữa hai doanh nghiệp cũng được mở rộng sang lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng, bao gồm dịch vụ chuyển phát, vận tải phục vụ cả hoạt động nội bộ và kinh doanh, hướng đến cung cấp giải pháp logistics toàn trình.

Đồng thời, hai bên phối hợp triển khai các dịch vụ xuất nhập khẩu, forwarding, cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, đóng gói hàng hóa và phát triển hệ thống kho phân phối, bán lẻ sản phẩm Kim Long Motor trên toàn quốc.

Tại lễ ký kết, ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: “Chúng tôi xác định Viettel Post là đối tác chiến lược trong tiến trình mở rộng và nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối. Quan trọng hơn, sự hợp tác này tạo nền tảng vững chắc để Kim Long Motor phát triển hệ sinh thái vận tải thông minh, tích hợp chặt chẽ giữa công nghệ và logistics. Qua đó, các sản phẩm ô tô thương mại KimLong sẽ ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh, tự tin chinh phục thị trường quốc tế và hiện diện tại nhiều quốc gia mới. Sự hợp tác này sẽ đem lại những lợi ích thiết thực đến với người dân”.

Đại tá Phùng Văn Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel cho biết: “Sự hợp tác với Kim Long Motor giúp Viettel Post hoàn thiện năng lực vận hành và đa dạng hóa hệ sinh thái logistics. Việc ứng dụng các phương tiện vận tải mới, đặc biệt là xe điện, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững mà cả hai doanh nghiệp cùng nghiêm túc theo đuổi theo đúng định hướng của Chính phủ và của lãnh đạo tập đoàn”.

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel) - một trong những tập đoàn công nghệ và công nghiệp hàng đầu Việt Nam, hiện diện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Viettel Post hiện là thương hiệu logistics và chuyển phát uy tín tại Việt Nam, sở hữu mạng lưới vận hành rộng khắp 34 tỉnh, thành. Với nền tảng công nghệ cùng hệ sinh thái số đa dạng của Tập đoàn Viettel, doanh nghiệp không ngừng phát triển các giải pháp logistics thông minh, góp phần thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Kim Long Motor và Viettel Post không chỉ tạo ra những giá trị cộng hưởng thiết thực cho hai doanh nghiệp, mà còn góp phần định hình hệ sinh thái vận tải - logistics tích hợp, hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu phát triển vận tải xanh, bền vững. Qua đó, góp phần thiết thực triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển nhanh, bền vững đất nước và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, sự song hành của hai doanh nghiệp mang đậm “tinh thần Việt” trở thành bệ phóng vững chắc để các dòng xe “Made in Vietnam” thương hiệu KimLong mở rộng tầm ảnh hưởng và từng bước khẳng định hình ảnh, vị thế các sản phẩm chất lượng cao trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.