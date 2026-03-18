Kim Long Motor tung 3 mẫu xe tải mới ra thị trường, giá từ 349 triệu đồng

Trong khuôn khổ lễ khánh thành nhà máy sản xuất xe tải tại Huế, Kim Long Motor đã trình làng bộ ba mẫu xe tải thương mại mới đến tay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Theo kế hoạch, xe tải sẽ là mảng kinh doanh chủ lực của thương hiệu này trong thời gian tới.

3 dòng xe tải mới của Kim Long Motor vừa tung ra thị trường Việt Nam ẢNH: Q.T

Trong bộ ba xe tải mới, đáng chú ý có dòng KIMAN9 với hai phiên bản 1.99T và 2.49T đi kèm mức giá 349 - 405 triệu đồng. Trong đó, KIMAN9 1.99T có kích thước chiều dài thùng hàng 3.200 mm, bản còn lại có chiều dài thùng hàng 3.500 mm.

Với dòng xe này, khách hàng có thể tùy chọn lắp đặt nhiều loại thùng khác nhau như thùng kín, mui bạt, thùng lửng hoặc thùng đông lạnh tùy theo mô hình kinh doanh.

Dòng xe tải nhẹ KIMAN9 với hai phiên bản, giá từ 349 triệu đồng ẢNH: Q.T

Dù khác nhau về kích cỡ nhưng dòng KIMAN9 vẫn sử dụng chung khối động cơ YUCHAI dung tích 2.350 cc, sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Nhờ ứng dụng công nghệ xử lý khí thải DOC-DPF, xe đạt chuẩn Euro 5 (tương đương chuẩn kiểm định khí thải mức 5 hiện nay) mà không cần sử dụng dung dịch ure.

Ngoài ra, Kim Long Motor còn tung ra mẫu xe tải van KIMLONG X9, được cải tạo dựa trên nền tảng của mẫu Minibus KIMLONG X9. Nhờ lược bỏ một số trang bị, tiện nghi để phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị, mẫu xe này có giá niêm yết chỉ 580 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mẫu minibus chuyên chở hành khách.

Xe tải van KIMLONG X9 được cải tạo từ nền tảng mẫu Minibus KIMLONG X9 ẢNH: Q.T

Để tối ưu không gian chuyên chở, KIMLONG X9 chỉ trang bị 3 ghế ngồi. Khoang hàng phía sau có thể tích 11,5 m3, lớn hàng đầu phân khúc hiện nay, cho phép vận chuyển hàng hóa cồng kềnh trong phố. Xe sử dụng động cơ dầu diesel dung tích 2.982 cc, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Đón đầu xu hướng chuyển đổi xanh, Kim Long Motor giới thiệu GK48 EV - mẫu xe tải điện đầu tiên của thương hiệu này, niêm yết giá 480 triệu đồng.

GK48 EV, xe tải điện đầu tiên của Kim Long Motor tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp ẢNH: Q.T

Xét tổng thể, GK48 EV hiện đang là một trong những mẫu xe tải van thuần điện đô thị có kích thước lớn nhất hiện nay với chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.860 x 1.750 x 1.990 (mm). Khoang hàng có thể tích 6,2 m3, đáp ứng nhu cầu vận chuyển các mặt hàng tiêu dùng, thương mại điện tử... đến tay khách hàng.

Về khả năng vận hành, GK48 EV trang bị mô tơ điện công suất 60 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Bộ pin dung lượng 41,86 kWh cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 305 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe tích hợp công nghệ sạc nhanh, cho phép nạp từ 20 - 80% lượng pin trong khoảng 35 phút.

Trong nhóm xe tải van thuần điện, GK48 EV là mẫu xe có phạm vi hoạt động lớn hàng đầu hiện nay, giúp doanh nghiệp vận tải chủ động kiểm soát chi phí vận hành trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động bất thường.

Việc khánh thành nhà máy xe tải và tung ra bộ ba xe đạt tỉ lệ nội địa hóa cao khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp Việt. Theo kế hoạch, nhà máy của Kim Long Motor đặt mục tiêu cung ứng khoảng 20.000 xe mỗi năm, phục vụ thị trường nội địa và xuất sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.