Kim Long Motor tham vọng định hình lại chuỗi giá trị ô tô nội địa

Sáng 17.3, Kim Long Motor chính thức khánh thành nhà máy sản xuất xe tải tại Huế, có quy mô 6 hecta, tổng vốn đầu tư hơn 900 tỉ đồng. Đồng thời ra mắt loạt xe thương mại mới.

Đáng chú ý, việc đưa vào vận hành dự án này không đơn thuần là bước mở rộng sản xuất, mà phản ánh tham vọng dài hạn của doanh nghiệp trong việc tiến sâu vào các khâu cốt lõi của ngành ô tô, lĩnh vực đòi hỏi nền tảng công nghệ, vốn đầu tư và hệ sinh thái đồng bộ. Nhà máy được định vị như một mắt xích trong tổ hợp sản xuất ô tô tại Huế, thay vì chỉ hoạt động độc lập.

Từ nhà máy đơn lẻ đến hệ sinh thái sản xuất

Khác với mô hình lắp ráp truyền thống, nhà máy xe tải Kim Long Motor được xây dựng theo hướng tự động hóa cao, với hệ thống rô-bốt hàn, dây chuyền sơn nhúng tĩnh điện ED và mô hình lắp ráp linh hoạt đa dòng sản phẩm. Toàn bộ quy trình tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001 và IATF 16949, cho thấy định hướng tiếp cận sản xuất bài bản ngay từ đầu.

Kim Long Motor chính thức khánh thành nhà máy xe tải mới tại Huế ẢNH: KLM

Quan trọng hơn, nhà máy này không đứng độc lập, mà là một phần trong hệ sinh thái sản xuất gồm cơ khí dập, động cơ, pin xe điện… cho phép doanh nghiệp từng bước làm chủ các cụm chi tiết then chốt như cabin, chassis hay hệ truyền động. Trên thực tế, trước đó doanh nghiệp đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai tại Huế (vào cuối năm 2025), bên cạnh các hạng mục như lắp ráp xe buýt hay dây chuyền sơn, qua đó từng bước hoàn thiện chuỗi sản xuất.

Trong bối cảnh ngành ô tô Việt Nam còn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu linh kiện, cách tiếp cận này mang ý nghĩa chiến lược, giúp chủ động chuỗi cung ứng, kiểm soát chi phí và nâng dần tỷ lệ nội địa hóa.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng giám đốc Kim Long Motor, cho biết: "Chúng tôi xác định nội địa hóa và làm chủ công nghệ cốt lõi là kim chỉ nam để xây dựng một hệ sinh thái sản xuất ô tô bền vững ở Việt Nam. Trong thời gian tới, Kim Long Motor sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư, liên doanh và liên kết nhằm phát triển hệ thống các nhà máy công nghiệp phụ trợ ô tô, bao gồm hộp số, kính, dây điện, nhựa composite,... hình thành Trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu khu vực. Qua đó từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm lên trên 90%, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh xuất khẩu".

Theo ông Đào Viết Ánh, Kim Long Motor xác định nội địa hóa và làm chủ công nghệ cốt lõi là kim chỉ nam để xây dựng một hệ sinh thái sản xuất ô tô bền vững ẢNH: KLM

Với mục tiêu công suất khoảng 20.000 xe/năm và định hướng nội địa hóa trên 90%, Kim Long Motor đang thử nghiệm một mô hình phát triển mang tính "tự thân", thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái bên ngoài. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

Dải sản phẩm và bước đi "song hành" giữa hiện tại - tương lai

Cùng với nhà máy, Kim Long Motor trình làng loạt xe tải mới, trải dài từ động cơ đốt trong đến thuần điện, cho thấy chiến lược phát triển không đặt cược vào một xu hướng duy nhất.

Ở phân khúc tải nhẹ, dòng KIMAN9 hướng đến nhu cầu vận chuyển linh hoạt với tải trọng dưới 2,5 tấn, sử dụng động cơ Yuchai đạt chuẩn Euro 5, tối ưu tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện khai thác cường độ cao. Trong khi đó, mẫu van KIMLONG X9 được định vị cho vận tải đô thị với dung tích khoang hàng lên tới 11,5 mét khối, kết hợp động cơ diesel dung tích 3.0 lít, cho thấy trọng tâm vẫn đặt vào hiệu quả khai thác thực tế.

Bên cạnh các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, Kim Long Motor còn tính "đường dài" khi trình làng cả những mẫu xe điện như GK48 EV ẢNH: KLM

Đáng chú ý, sự xuất hiện của mẫu xe điện GK48 EV với tầm hoạt động khoảng 305 km mỗi lần sạc và khả năng sạc nhanh trong khoảng 35 phút cho thấy rõ định hướng chuyển dịch sang vận tải xanh. Việc đồng thời phát triển cả xe động cơ đốt trong và xe điện cho thấy doanh nghiệp này đang lựa chọn chiến lược "song hành": vừa khai thác thị trường hiện hữu, vừa chuẩn bị cho xu hướng dài hạn.

Ở góc độ rộng hơn, việc hoàn thiện danh mục sản phẩm với tỷ lệ nội địa hóa cao không chỉ ở câu chuyện kỹ thuật, mà còn là bước đi nhằm định vị lại vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Nếu vận hành hiệu quả, mô hình này có thể góp phần tạo nền tảng cho ngành ô tô Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ và tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực.