THACO tham vọng thành lập thương hiệu ô tô du lịch riêng, nối gót VinFast

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, Tập đoàn Trường Hải (THACO) bất ngờ công bố kế hoạch xây dựng thương hiệu ô tô riêng, dự kiến ra mắt mẫu xe đầu tiên vào năm 2027.

Thông tin này được ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO đề cập trong Thông điệp đầu năm 2026 gửi cán bộ nhân viên toàn tập đoàn. Theo đó, THACO đặt mục tiêu phát triển thương hiệu xe du lịch riêng; với định hướng xây dựng năng lực thiết kế, nghiên cứu - phát triển (R&D) và sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam. Lộ trình được vạch ra tương đối rõ ràng, với cột mốc thương mại hóa sản phẩm vào năm 2027.

Thông tin Tập đoàn Trường Hải (THACO) lên kế hoạch phát triển thương hiệu ô tô du lịch riêng đang thu hút nhiều sự chú ý ẢNH: THACO

Động thái này cho thấy tham vọng vượt ra khỏi mô hình kinh doanh truyền thống của THACO. Suốt hơn hai thập niên qua, doanh nghiệp này được biết đến là một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lắp ráp, phân phối xe du lịch và xe thương mại. THACO hiện hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế như Kia, Mazda, Peugeot, BMW hay sắp tới có thể có thêm cả Jeep và RAM. Tập đoàn này đồng thời cũng sở hữu hệ thống sản xuất quy mô lớn tại Chu Lai (Quảng Nam cũ).

Vì vậy, việc THACO đặt kế hoạch hình thành một hãng xe mang thương hiệu riêng không gây quá nhiều bất ngờ. Bởi nhìn chung, "ông lớn" ngành ô tô Việt hiện đã tích lũy nhiều tiềm lực, từ tài chính, kinh nghiệm sản xuất, quản trị chuỗi cung ứng và đặc biệt là hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ. Khu phức hợp cơ khí và ô tô Chu Lai nhiều năm qua được xem là một trong những trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất cả nước, với khả năng lắp ráp đa dạng chủng loại từ xe du lịch đến xe tải, xe bus.

Ngoài ra, trên thực tế, trong vài năm trở lại đây, THACO cũng đã có những bước "thử nghiệm" nhất định với việc phát triển các phiên bản mang dấu ấn riêng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản xe Thaco Yoyal, vốn được xây dựng dựa trên nền tảng mẫu Kia Carnival, nhưng định vị như một sản phẩm do THACO phát triển và tinh chỉnh cho thị trường trong nước. Dù chưa phải là một thương hiệu độc lập theo nghĩa đầy đủ, nhưng động thái này ít nhiều cho thấy định hướng nâng dần tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị sáng tạo nội sinh của tập đoàn.

Một điểm nhấn đáng chú ý nữa là kế hoạch xây dựng thương hiệu ô tô riêng của THACO được công bố trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động. Sau khi VinFast chuyển hướng mạnh sang xe điện và mở rộng ra thị trường quốc tế, phân khúc xe động cơ đốt trong tại Việt Nam vẫn còn dư địa nhất định. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng khi các hãng xe Trung Quốc và cả châu Âu ồ ạt gia nhập, trong khi thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng.

THACO là một trong những "ông lớn" trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, với tiềm lực và bề dày kinh nghiệm ẢNH: THACO

Trong bức tranh đó, một thương hiệu nội địa mới sẽ phải đối mặt với bài toán không hề đơn giản, khi vừa phải đảm bảo năng lực cạnh tranh về giá, vừa xây dựng hình ảnh đủ khác biệt để thuyết phục người tiêu dùng. Bài học từ VinFast cho thấy, để hình thành một thương hiệu ô tô đúng nghĩa, doanh nghiệp không chỉ cần dây chuyền sản xuất mà còn phải đầu tư lớn cho hoạt động R&D, hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và chiến lược thương hiệu dài hạn.

Dẫu vậy, như đã đề cập, lợi thế của THACO nằm ở nền tảng đã được tích lũy suốt nhiều năm. Doanh nghiệp này không khởi đầu từ con số 0 mà kế thừa toàn bộ hạ tầng công nghiệp, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và mạng lưới đại lý trải dài trên cả nước. Việc từng hợp tác sâu với các hãng quốc tế cũng giúp THACO tiếp cận công nghệ, quy trình quản trị chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu.

Nếu "tham vọng" của THACO thành hiện thực, Việt Nam sẽ có thương hiệu ô tô du lịch nội địa thứ 2, sau VinFast ẢNH: THACO

Một số ý kiến cho rằng, thay vì cạnh tranh trực diện với xe điện như VinFast, thương hiệu mới của THACO có thể chọn hướng đi linh hoạt hơn, tập trung vào các dòng xe phổ thông hoặc xe chuyên biệt phục vụ thị trường nội địa. Đây được xem là phân khúc vẫn còn dư địa, đặc biệt ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, vận tải dịch vụ hoặc xe đa dụng cho gia đình.

Ở góc độ chính sách, sự góp mặt của một thương hiệu ô tô nội địa mới cũng phù hợp với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo hướng tự chủ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong nhiều năm, bài toán "làm chủ thương hiệu" luôn là thách thức lớn với ngành ô tô trong nước, khi phần lớn doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức lắp ráp, phân phối.