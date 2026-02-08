Xe điện dùng pin natri-ion đầu tiên gây ấn tượng mạnh



Chiếc xe điện mang tên Changan Nevo A06, được phát triển bởi Changan Automobile và trang bị pin của CATL, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ pin mà lâu nay chỉ được thảo luận mà chưa được triển khai ở quy mô lớn.

Thông báo này được đưa ra sau khi Nevo A06 hoàn thành các thử nghiệm mùa đông tại Nội Mông (Trung Quốc), nơi nhiệt độ thường xuyên giảm xuống dưới mức mà hầu hết các xe điện hiện nay có thể hoạt động. Theo thông tin từ các công ty liên quan, Nevo A06 có khả năng sạc bình thường ở nhiệt độ khoảng -30°C và vẫn hoạt động hiệu quả ở mức nhiệt thấp tới -50°C. Đặc biệt, ở nhiệt độ -40°C, pin của xe vẫn giữ được hơn 90% dung lượng ban đầu, một thành tích khó đạt được với các loại pin lithium sắt photphat (LFP) thông thường.

Mẫu xe điện Changan Nevo A06 dùng pin natri-ion của CATL

ẢNH: GIZMOCHINA

Xe điện chạy pin natri-ion đã sẵn sàng ra thị trường

Xe điện Nevo A06 sử dụng bộ pin natri-ion Naxtra của CATL, được công nhận là loại pin đầu tiên được sử dụng trong xe điện chở người. Phiên bản đầu tiên có dung lượng 45 kWh, cho phép xe di chuyển hơn 400 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Con số này của Nevo A06 gần bằng các mẫu xe điện sử dụng pin LFP cấp thấp, nhưng lại có khả năng hoạt động tốt hơn trong điều kiện thời tiết lạnh.

CATL cho biết, bộ pin Naxtra có thể cung cấp công suất gấp nhiều lần so với các loại pin LFP tương đương ở nhiệt độ dưới 0 độ C, giúp duy trì khả năng tăng tốc và sưởi ấm cabin mà không làm giảm đáng kể phạm vi hoạt động.

Pin natri-ion thu hút sự chú ý nhờ vào việc hoàn toàn không sử dụng lithium, với natri rẻ hơn, dồi dào hơn và ít bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng. An toàn cũng là một yếu tố quan trọng của pin natri-ion khi CATL khẳng định các cell Naxtra có khả năng chống quá nhiệt tốt hơn và đã vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt mà không bị cháy.

CATL mô tả đây là sự khởi đầu của giai đoạn "công nghệ kép" cho xe điện, nơi pin natri-ion và pin lithium-ion có thể cùng tồn tại tùy thuộc vào khí hậu, chi phí và nhu cầu sử dụng. Mẫu Nevo A06 dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào giữa năm 2026 và pin natri-ion có khả năng sẽ được áp dụng rộng rãi hơn trong các dòng sản phẩm của Changan.

Việc triển khai công nghệ pin natri-ion hiện vẫn tập trung vào thị trường Trung Quốc, nhưng sự phát triển này cho thấy pin natri-ion không còn chỉ là thử nghiệm trong phòng thí nghiệm mà có thể trở thành một giải pháp thực tiễn cho xe điện, đặc biệt ở các vùng lạnh, mà không cần phải hy sinh hiệu suất.