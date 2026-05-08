Lại Lý Huynh đấu giải cờ tướng danh giá của Trung Quốc

Khách mời đặc biệt

Với thành tích lịch sử lần đầu vượt qua các kỳ thủ Trung Quốc để đăng quang ở giải cờ tướng vô địch thế giới vào năm ngoái, Lại Lý Huynh tạo sức hút lớn. Đó cũng là lý do anh được mời tham dự giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi kết thúc đầu tháng 3 vừa qua tại Quảng Châu (Trung Quốc). Giải đấu này được đánh giá có sự cạnh tranh gay gắt hơn so với giải vô địch thế giới khi thu hút hầu hết các cao thủ của làng cờ tướng Trung Quốc. Tuy nhiên Lại Lý Huynh đã chứng tỏ được bản lĩnh, tài năng của nhà vô địch thế giới khi giành danh hiệu á quân.

Lại Lý Huynh được mời dự nhiều giải cờ tướng danh giá ở Trung Quốc ảnh: VNC

Sức hút của Lại Lý Huynh vẫn rất lớn khi mới đây anh liên tiếp được mời tham dự các giải đấu danh giá. Theo đó, anh được trao suất đặc cách tham dự giải cờ tướng Kỳ Thành Bôi diễn ra ở Thành Đô từ 21 - 24.5 tới đây. Giải đấu này có sự tham gia của những kỳ thủ Trung Quốc rất mạnh như Trình Vũ Đông, Mạnh Phồn Duệ, Mạnh Thần, Vương Vũ Bác. Đáng chú ý, Lại Lý Huynh được đặc cách vào thẳng vòng chung kết giải mà không phải thi đấu vòng loại.

Ngay sau Kỳ Thành Bôi, Lại Lý Huynh sẽ tham dự giải Xuân Khâu Đại Diệp Bôi từ 29.5 - 14.6. Giải đấu này có sự góp mặt của 6 kỳ thủ là Triệu Phàn Vĩ, Mạnh Thần, Tào Nham Lỗi, Vương Vũ Bác, Mạnh Phồn Duệ và Lại Lý Huynh, trong đó kỳ thủ số 1 VN là khách mời đặc biệt.

Vị thế mới của cờ tướng VN

Thành công của kỳ thủ 36 tuổi Lại Lý Huynh mang lại vị thế mới cho cờ tướng VN trên kỳ đàn thế giới. Việc mời đích danh Lại Lý Huynh tham dự các giải đấu danh giá cho thấy làng cờ Trung Quốc coi trọng tài năng của anh. Đồng thời qua đó họ cũng muốn các kỳ thủ Trung Quốc, nhất là dàn tài năng trẻ, có cơ hội thử sức, đọ tài với nhà đương kim vô địch thế giới.

Tham dự các giải đấu hàng đầu tại Trung Quốc là cơ hội để Lại Lý Huynh khẳng định bản lĩnh đồng thời trau dồi, học hỏi, trui rèn, bởi như anh thừa nhận Trung Quốc vẫn là kinh đô của cờ tướng thế giới. Bên cạnh Lại Lý Huynh, một số kỳ thủ khác của cờ tướng VN như Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang cũng là khách mời của nhiều giải cờ tướng tại Trung Quốc. Trước khi nổi danh ở đấu trường quốc tế, nhiều năm liền Lại Lý Huynh đều đặn sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu. Đó là quãng thời gian quý giá giúp Lại Lý Huynh tăng sức cờ, đủ sức cạnh tranh với các cao thủ làng cờ tướng Trung Quốc, cũng là các kỳ thủ hàng đầu thế giới.

Lại Lý Huynh đang trong quá trình chuẩn bị chuyên môn nhằm có được phong độ tốt cho 2 giải đấu danh giá tại Trung Quốc. Ở giải đấu gần nhất là vô địch quốc gia hồi tháng 4 tại Lào Cai, anh bất ngờ dừng chân ở tứ kết khi thất thủ trước Phí Mạnh Cường. Còn nhớ trước khi lên ngôi vô địch thế giới 2025, Lại Lý Huynh cũng thi đấu trồi sụt ở các giải làm nóng. Tương tự, trước khi về nhì ở Ngũ Dương Bôi, anh cũng bị loại sớm ở giải đấu khác tại Trung Quốc. Vì thế các HLV cũng không quá lo lắng với việc Lại Lý Huynh bị loại sớm ở giải vô địch quốc gia vừa qua. Bởi lẽ tất cả cùng có niềm tin vào khả năng tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm của anh.