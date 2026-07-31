Xem trực tiếp chặng 1 giải bóng chuyền nữ SEA V.Cup hôm nay ở đâu, kênh nào?

Khác với giải nam vốn có sự góp mặt của 6 đội, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết, giải nữ SEA V.Cup chỉ có 4 đội tham gia nên thi đấu vòng tròn xếp hạng. Do đó mỗi đội chỉ đấu 3 trận và mỗi trận đấu đều được xem như chung kết.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vô địch chặng 1 SEA V.Cup diễn ra trên sân nhà ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo lịch thi đấu của chặng 1 SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt chạm trán với Philippines (19 giờ hôm nay, 31.7), Indonesia (19 giờ ngày 1.8), Thái Lan (19 giờ ngày 2.8). Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam được đánh giá từ yếu đến mạnh, trong đó Thái Lan vẫn đáng gờm nhất. Đội bóng số 1 Đông Nam Á không mang đến Việt Nam lực lượng mạnh nhất nhưng các đối thủ phải hết sức dè chừng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự chuẩn bị rất kỹ cho SEA V.Cup khi duy trì tập luyện thường xuyên trong thời gian khá dài. 14 tuyển thủ được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn thi đấu ở chặng 1 SEA V.Cup là Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Khánh Đang và Cà Thị Tư. Trong đó đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, chủ công Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Trần Thị Bích Thủy cùng các gương mặt trẻ như Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo hứa hẹn tỏa sáng.

Các trận đấu tại chặng 1 SEA V.Cup 2026 được phát sóng trên kênh ON Sports và VTVprime.







