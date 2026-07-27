Bóng chuyền Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.Cup

Đ ĂNG QUANG NGOẠN MỤC

Tại vòng bảng, đội tuyển VN để thua đáng tiếc 2-3 trước Thái Lan và hôm qua đã "đòi nợ" thành công khi vượt qua đối thủ này cũng với tỷ số 3-2 ở trận tranh ngôi vô địch.

Khởi đầu, Nguyễn Ngọc Thuân giữ vững bản lĩnh của tay đập số 1 VN nhưng các tân binh như Tăng Ngọc Hiếu, Đinh Văn Phương có phần choáng ngợp. Đó cũng là một phần lý do khiến đội tuyển VN để thua Thái Lan ở ván 1. Tuy nhiên sự tự tin trở lại với Đinh Văn Phương bên cạnh kinh nghiệm của Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, Dương Văn Tiên được phát huy giúp đội tuyển VN thắng liên tiếp ở ván 2 và 3 để dẫn lại Thái Lan với tỷ số 2-1.

Đội tuyển nam bóng chuyền VN vô địch SEA V.Cup, đoạt vé dự AVC Cup 2027 Ảnh: SAVA

Ở ván 4, khi Thái Lan chơi bùng nổ, tạo cách biệt khá xa, HLV Federico Rampazzo chủ động rút Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên ra nghỉ. Đây là quyết định rất hợp lý của HLV người Ý, bởi cả 2 trở lại ở ván 5 quyết định với sự hồi phục tốt về thể lực, đã cùng đội tuyển VN bùng nổ. Nhờ đó đội tuyển VN giành chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước Thái Lan, lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.Cup. Đây cũng là thành tích lịch sử của đội tuyển nam bóng chuyền VN. Danh hiệu vô địch chặng 2 SEA V.Cup cũng giúp thầy trò HLV Federico Rampazzo giành suất tham dự Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2027.

D ẤU ẤN HLV NGOẠI

Sau 2 tháng nhận lời dẫn dắt đội tuyển nam bóng chuyền VN, ông Federico Rampazzo đã có những thay đổi bước đầu mang lại thành công.

Tại chặng 1 SEA V.Cup ở Philippines, đội tuyển VN thi đấu chưa như mong đợi khi xếp hạng 4 chung cuộc. Đó là chặng đấu mà HLV Federico Rampazzo sử dụng đội hình chính với đa phần là các tuyển thủ quen thuộc trong nhiều năm qua. Đến chặng 2 tại Indonesia, chiến lược gia người Ý quyết định thay thế 3 vị trí với sự xuất hiện của đối chuyền Đinh Văn Phương, chuyền hai Trần Hoài Phương và phụ công Bùi Xuân Tiến.

Đinh Văn Phương lần đầu tiên lên tuyển nhưng được BHL tin tưởng, trao cơ hội ra sân tại chặng 2 SEA V.Cup. Đối chuyền 24 tuổi, cao 1,93 m này là mũi đánh tạo nên khác biệt cho đội tuyển VN. Sự xuất hiện của Đinh Văn Phương đã giúp giảm tải áp lực cho mũi tấn công số 1 Nguyễn Ngọc Thuân. Nhờ đó, cách triển khai tấn công của đội tuyển VN đa dạng, biến hóa hơn khiến các đối thủ như Thái Lan và đặc biệt chủ nhà Indonesia bất ngờ. Những tình huống đánh biên hiệu quả của Đinh Văn Phương góp phần không nhỏ vào chiến thắng của đội tuyển VN trước Indonesia ở bán kết. Anh cũng là tay ghi điểm số 2 ở đội tuyển VN (chỉ sau Nguyễn Ngọc Thuân) ở chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Bên cạnh đối chuyền Đinh Văn Phương, chuyền hai Trần Hoài Phương cũng chơi tròn vai mỗi khi vào thay Đinh Văn Duy nhằm làm mới khả năng tấn công của đội. Đó cũng là thay đổi tạo dấu ấn của HLV Federico Rampazzo với đội tuyển nam bóng chuyền VN. Một nhân tố khác cũng thi đấu ổn định là tay đập trẻ Tăng Ngọc Hiếu. Mới 20 tuổi, tương lai rộng mở với Tăng Ngọc Hiếu nếu tiếp tục phát triển chuyên môn.

Tuy vô địch chặng 2 SEA V.Cup nhưng HLV Federico Rampazzo còn nhiều điều phải làm cùng đội tuyển VN như khắc phục điểm yếu bắt bước một, tổ chức phòng thủ lẫn triển khai tấn công để không quá phụ thuộc vào 1, 2 gương mặt. Nhìn vào những điểm sáng tại SEA V.Cup, giới chuyên môn tin tưởng HLV người Ý sẽ giúp đội tuyển VN sớm hoàn thiện.