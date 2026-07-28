Cú hích lớn cho bóng chuyền Việt Nam

Thắng bằng thực lực

Là thành viên Ban giám sát của Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á, ông Nguyễn Bá Nghị, nguyên Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn Bóng chuyền VN, có mặt tại Indonesia theo dõi chặng 2 SEA V.Cup vừa kết thúc ngày 26.7. Chứng kiến hành trình đoạt cúp vô địch lịch sử của thầy trò HLV Federico Rampazzo, ông Nghị cho biết: "So với các đối thủ, đội tuyển VN có lực lượng đồng đều nhất, xứng đáng bước lên bục cao nhất".

Theo ông Nghị, đội tuyển Campuchia dù lên ngôi vô địch ở chặng 1 nhưng thiếu ổn định tại chặng 2. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia sau khi lên đỉnh cao với danh hiệu vô địch Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026, họ trao cơ hội cho một số tuyển thủ trẻ thi đấu ở SEA V.Cup. Ngoài ra các trụ cột của đội bóng số 1 Đông Nam Á cũng chưa hồi phục hoàn toàn thể trạng sau chiến dịch thi đấu dài ngày tại AVC Cup. Còn đội tuyển Thái Lan đang trong quá trình chuyển giao lực lượng, đội hình thiếu chiều sâu. Trong bối cảnh đó, đội tuyển VN ổn định nhất về lực lượng, đặc biệt không chênh lệch trình độ giữa đội hình chính với dự bị. Ở những thời điểm cần thiết các trụ cột có thể luân phiên ra nghỉ mà vẫn giữ được thế trận. Điều này thể hiện rõ nhất ở trận chung kết với Thái Lan khi vào đến ván 5 quyết định, đội tuyển VN có thể lực tốt hơn hẳn so với đối thủ.

Đội tuyển bóng chuyền nam VN với niềm vui đăng quang chặng 2 SEA V.Cup 2026 tại Indonesia ẢNH: SAVA

Tuy nhiên chìa khóa mang đến thành công cho đội tuyển bóng chuyền nam VN nằm ở tài thao lược của HLV Federico Rampazzo. "Trong trận đấu, thông qua phiên dịch, ông liên tục nói với các học trò rằng: Đây là trận chung kết mà, hãy tận hưởng đi, thoải mái lên. Cách làm tâm lý rất tốt của ông Rampazzo đã làm các tuyển thủ VN thêm tự tin vào bản thân, từ đó xóa bỏ suy nghĩ mình dưới cơ Thái Lan, Indonesia. Ngay cả khi có lực lượng mạnh, thế trận tốt nhưng đội tuyển VN từng thua Thái Lan, Indonesia chỉ vì thiếu tự tin. Chỉ 2 tháng bắt tay huấn luyện, ông Rampazzo chưa đủ thời gian thiết lập lối chơi mới cho đội tuyển VN; nhưng phải thừa nhận thành công nhất là ông đã thổi ngọn lửa tinh thần giúp dàn tuyển thủ VN chiến đấu mạnh mẽ, thể hiện được hết năng lực và đầy bản lĩnh", ông Nghị nói.

Có thể nhắm HCV SEA Games

Ông Nguyễn Bá Nghị phân tích: "Vào tháng 9 tới, đội tuyển bóng chuyền nam VN sẽ tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Đây là sân chơi quá tầm so với thực lực của đội tuyển VN hiện tại. Tuy nhiên chúng ta cần tham dự để học hỏi, từ đó xây dựng lối chơi riêng. Mục tiêu vừa tầm của đội tuyển VN lúc này là giành HCV SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia. Khoảng cách trình độ các đội bóng trong khu vực đã được thu hẹp, đội tuyển VN đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan, Indonesia, Campuchia cho vị trí cao nhất ở SEA Games 34. HLV Federico Rampazzo bước đầu để lại dấu ấn và cần được tạo điều kiện tối đa trong tập luyện, thi đấu để nâng tầm con người lẫn lối chơi của đội tuyển VN".

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN, cho biết danh hiệu vô địch chặng 2 SEA V.Cup là thành tích rất đáng ghi nhận của đội tuyển bóng chuyền nam VN. "Đáng mừng khi liên đoàn nhận nhiều phản hồi tích cực về HLV Rampazzo, nhất là việc ông truyền được ngọn lửa khát khao trong tập luyện, thi đấu đến các học trò. Mới 2 tháng huấn luyện nên ông Rampazzo cần thời gian để xây dựng lối chơi cho đội tuyển VN. Bên cạnh dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm, các gương mặt trẻ cũng được ông Rampazzo quan tâm, trao cơ hội. Đội tuyển VN sẽ tập huấn qua nhiều giai đoạn cho mục tiêu quan trọng nhất là săn tấm HCV ở SEA Games 34", ông Trường cho biết.