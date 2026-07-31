Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng vất vả Philippines ở chặng 1 SEA V.Cup 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận mở màn SEA V.Cup

Ở trận ra quân tại chặng 1 SEA V.Cup 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tung ra sân đội hình có sự trở lại của 2 nhân tố mới trở lại Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đối chuyền Nguyễn Thị Trà My và chủ công Nguyễn Huỳnh Phương Thùy. Bên cạnh đó là các gương mặt quen thuộc gồm đội trưởng - chủ công Trần Thị Thanh Thúy, phụ công Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và libero Nguyễn Khánh Đang.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo đỏ) giành chiến thắng trước Philippines ở trận ra quân chặng 1 SEA V.Cup diễn ra tối 31.7 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) ẢNH: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu không tốt, mắc nhiều lỗi bắt bước một, triển khai tấn công cũng không hiệu quả. Phương Thùy, Trà My và cả Thanh Thúy đều không phát huy được khả năng tấn công, vì thế đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục bị Philippines dẫn điểm. Tình thế khó khăn buộc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải có hàng loạt điều chỉnh, trong đó có việc tung tài năng 17 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo rồi Nguyễn Thị Uyên, Lê Như Anh vào sân. Tuy chật vật nhưng các cô gái Việt Nam cũng kịp có được chiến thắng 29/27 trước đối thủ ở ván 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luân chuyển đội hình trong chiến thắng 3-0 trước Philippines ở trận mở màn chặng 1 SEA V.Cup 2026 ẢNH: VFV

Ván đấu thứ 2 chứng kiến sức mạnh vượt trội của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Như Anh thi đấu ấn tượng. Nhờ đó đội chủ nhà tạo thế trận tấn công áp đảo và giành chiến thắng 25/17, vượt dẫn Philippines với tỷ số 2-0. Những điều chỉnh ở đội tuyển Việt Nam trong ván 3, nhất là trao cơ hội ra sân cho các tuyển thủ ở đội hình hai không mang lại hiệu quả. Đội tuyển Philippines tận dụng cơ hội tốt hơn, giành chiến thắng 25/20, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Các tay đập chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như Thanh Thúy, Bích Thủy trở lại sân ở ván 4. Đội chủ nhà thiết lập lại thế trận tấn công áp đảo, hiệu quả và giành chiến thắng 25/19, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

19 giờ ngày mai (1.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu lượt trận thứ 2 chặng 1 SEA V.Cup, chạm trán với đội tuyển Indonesia. Ở trận ra quân, Indonesia thất thủ 1-3 trước Thái Lan. Mục tiêu của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội là đánh bại đối thủ để giữ ưu thế trước khi bước vào lượt trận cuối với kình địch Thái Lan.







