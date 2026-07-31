Nguyễn Thùy Linh loại hạt giống số 1, vào bán kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng

Nguyễn Thùy Linh thắng 'nghẹt thở'

Chạm trán với tay vợt Chiu Pin-chian hiện xếp hạng 17 thế giới, là hạt giống số 1 và có lợi thế sân nhà nhưng Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) nhập cuộc đầy tự tin. Tay vợt số 1 Việt Nam chủ động gài cầu đa dạng, buộc đối thủ di chuyển nhiều và chờ sai sót để khai thác. Lối chơi này vừa giúp cô không mất nhiều sức vừa mang lại hiệu quả khi Chiu Pin-chian nhiều lần đánh cầu hỏng. Nhờ đó tay vợt của đơn vị Đồng Nai có được chiến thắng khá nhẹ nhàng với điểm số 21/14 ở ván 1.

Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vào bán kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tay vợt số 1 của cầu lông Đài Loan Chiu Pin-chian thể hiện quyết tâm cao ở ván 2 khi kiên trì đeo bám Nguyễn Thùy Linh. Thế trận giằng co, so kè quyết liệt từng điểm được 2 tay vợt tạo ra trước khi Chiu Pin-chian tận dụng những sai sót của Thùy Linh để có chuỗi ghi điểm ấn tượng, tạo cách biệt 5 điểm (20/15). Nguyễn Thùy Linh cứu được 4 điểm kết thúc ván đấu, rút ngắn điểm số còn 19/20 nhưng Chiu Pin-chian kịp giành chiến thắng 21/19, cân bằng tỷ số 1-1.

Cuộc chạm trán giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ phải bước vào ván 3 quyết định. Hạt giống số 1 Chiu Pin-chian tạo ra ưu thế lớn khi tạo cách biệt 6 điểm (9/3), tuy nhiên Nguyễn Thùy Linh bất ngờ bùng nổ, cân bằng 11/11 trước khi vươn lên giành chiến thắng 21/13, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1.

Vượt qua hạt giống số 1, Nguyễn Thùy Linh vào bán kết đơn nữ giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở bán kết diễn ra ngày mai là tay vợt Unnati Hooda (Ấn Độ, hạng 28 thế giới). Việc vào bán kết cũng giúp Nguyễn Thùy Linh ít nhất có 3.480 USD (khoảng 90 triệu đồng) tiền thưởng cùng 3.850 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).